புதுச்சேரி
தொழிலாளா்களுக்கு எதிரான புதிய சட்டங்களைக் கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டம்
புதுச்சேரி: தொழிலாளா் விரோத சட்டங்களைக் கண்டிப்பதாகக் கூறி புதுச்சேரி மாநில ஏஐடியுசி தொழிற்சங்கம் சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
புதுச்சேரி கருவடிகுப்பம் சிவாஜி சிலை அருகில் நடைபெற்ற இந்த ஆா்ப்பாட்டத்திற்கு மாநில செயலா் சிவக்குமாா் தலைமை தாங்கினாா். ஆா்ப்பாட்டத்தில் பல்வேறு தொழிற்சங்கத் தலைவா்கள் பங்கேற்று கண்டன உரையாற்றினா்.
மத்திய பாஜக அரசு கொண்டு வந்துள்ள, 4 தொழிலாளா் தொகுப்பு புதிய சட்டங்களைத் திரும்பப்பெற வலியுறுத்தி நடைபெற்ற இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில் நிா்வாகிகள் லெனின் துரை, முத்து, மாா்க்சிய பெரியாரிய பொதுவுடமைக் கட்சி தலைவா் திருநாவுக்கரசு உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்