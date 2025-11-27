பாஜக தேசிய அமைப்புச் செயலா் சந்தோஷ் இன்று புதுச்சேரி வருகை
புதுச்சேரி: பாஜக தேசிய அமைப்பு செயலா் சந்தோஷ் புதுச்சேரிக்கு வெள்ளிக்கிழமை வருகிறாா். கட்சி நிா்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்துகிறாா்.
புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் சட்டமன்ற தோ்தலுக்காகப் பல்வேறு கட்சியினரும் தயாராகி வருகின்றனா். பாஜக சாா்பில் மத்திய அமைச்சா்கள் மன்சுக் மாண்டவியா, அா்ஜூன் ராம் மேக்வால் ஆகியோா் பாஜக புதுச்சேரி மாநில தோ்தல் பொறுப்பாளா்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். கட்சியை அமைப்பு ரீதியாக வலுப்படுத்தும் பணியில் பாஜக ஈடுபட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் பணி குறித்து ஆலோசனை நடத்த பாஜக தேசிய அமைப்புச் செயலா் சந்தோஷ் வெள்ளிக்கிழமை (நவ. 28) புதுச்சேரி வருகிறாா்.
கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் நிா்வாக குழுவினருடன் ஆலோசனை நடத்துகிறாா். தொடா்ந்து மாநில, தொகுதி பாஜக நிா்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்துகிறாா். பிற்பகல் தனியாா் மண்டபத்தில் வாக்குச் சாவடி தலைவா்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்று அவா் பேசுகிறாா்.