பெரும்பாலான கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் திமுக ஆட்சியில் தொடங்கப்பட்டவை: எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ஆா். சிவா
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் பெரும்பாலான கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் திமுக ஆட்சியில் உருவாக்கப்பட்டவை என்று சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ஆா். சிவா கூறினாா்.
தமிழக துணை முதல்வா் உதயநிதி பிறந்தநாளையொட்டி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி திமுக சாா்பில் நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
கொக்குபாா்க் சந்திப்பில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சிக்கு மாநில அமைப்பாளரும், எதிா்க்கட்சித் தலைவருமான சிவா தலைமை வகித்தாா். தொகுதிச் செயலா் ஆறுமுகம், அவைத் தலைவா் கணேசன் ஆகியோா் வரவேற்றனா்.
கூட்டத்தில் கொள்கை பரப்புச் செயலா் சபாபதி மோகன் சிறப்புரையாற்றினாா்.
இதில், தொழிலாளா்கள் 6 பேருக்கு தள்ளுவண்டி, 15 பெண்களுக்குத் தையல் இயந்திரம், 10 பேருக்கு காதுகேட்கும் கருவி, 400 பெண்களுக்கு புடவை உள்பட நல உதவிகள் வழங்கி எதிா்க்கட்சித் தலைவா் சிவா பேசியதாவது:
புதுச்சேரியில் 19 அரசு சாா்பு நிறுவனங்களை மூடியதுதான் என்.ஆா். காங்கிரஸ்-பாஜக கூட்டணி அரசின் சாதனை. இதில் ஒரு நிறுவனத்தை கூட முதல்வா் ரங்கசாமி திறக்கவில்லை. பெரும்பாலான கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் திமுக ஆட்சி காலத்தில் தொடங்கப்பட்டவை. புதுச்சேரிக்கு நிறைய தொழிற்சாலைகள், ஐடி பாா்க் வந்தால் இங்குள்ள இளைஞா்கள், படித்தவா்களுக்கு வேலை கிடைக்கும். துறைமுகம் வளமாக இருந்தால், ஏற்றுமதி, இறக்குமதி மூலம் நல்ல வருவாய் கிடைக்கும். நமக்கு தேவையான எதையும் மத்திய அரசு செய்யத் தயாராக இல்லை. கடந்த 6 மாதங்களாக இலவச அரிசி வழங்கவில்லை. இந்த ஆட்சியில் ஒரு தொழிற்சாலைகள் கூட திறக்கப்படாமல், வெறும் ரெஸ்ட்டோ பாா்கள் மட்டும் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. புதுச்சேரியை துணைநிலை ஆளுநரும் , அதிகாரிகளும் சோ்ந்து ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறாா்கள். மக்களால் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டவா்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்றாா் சிவா.
திமுக மாநில துணை அமைப்பாளா்கள் வி. அனிபால் கென்னடி, எம்.எல்.ஏ., அ.தைரியநாதன், முன்னாள் எம்எல்ஏ மூா்த்தி உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
கூட்டத்துக்கான ஏற்பாடுகளை தொகுதி பொறுப்பாளரும், மாநில இளைஞரணித் துணை அமைப்பாளருமான நித்திஷ் செய்திருந்தாா்.