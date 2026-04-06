புதுவையில் போட்டி காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களுடன் ராகுல் சந்திப்பு! திமுக அதிர்ச்சி!

புதுச்சேரி: புதுச்சேரிக்கு பிரசாரக் கூட்டத்தில் பங்கேற்க வந்திருந்த மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, போட்டி காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களை சந்தித்துள்ளார்.
இது காங்கிரஸின் கூட்டணிக் கட்சியான திமுகவுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் உள்ள 30 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் இந்தியா கூட்டணியில் காங்கிரஸ் 16, திமுக 13, விசிக ஒரு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகின்றன.
ஆனால், உடன்பாடு எட்டப்பட்ட பிறகும் கூட்டணியில் உள்ள திமுகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 5 தொகுதிகளிலும், விசிகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு தொகுதியிலும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் வேட்புமனுவை திரும்பப் பெறவில்லை.
இந்த நிலையில், ராகுல் காந்தி பங்கேற்ற பொதுக் கூட்ட மேடைக்கு போட்டி வேட்பாளர்கள் 6 பேரும் அழைக்கப்படவில்லை.
ஆனால், போட்டி வேட்பாளர்களான ஷாஜகான், சிவசங்கரன்,குமரன், வேலு, ரகுபதி ஆகிய 5 பேரும் பிரசாரத்தை முடித்துவிட்டு திரும்பிய ராகுல் காந்தியை புதுச்சேரி விமான நிலையத்தில் சந்தித்துள்ளனர்.
காரைக்கால் தெற்கு தொகுதியில் காங்கிரஸ் போட்டி வேட்பாளராக இருக்கும் சக்திவேல் பிரபு மட்டும் இதில் பங்கேற்கவில்லை.
இந்தப் போட்டி வேட்பாளர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ வேட்பாளர்கள் இல்லை. அவர்கள் மீது கட்சி நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று புதுச்சேரி மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் வெ. வைத்திலிங்கம் கூறியிருந்தார். மேலும், விசிக பொதுச் செயலர் து. ரவிக்குமார் உள்ளிட்ட கட்சியினர் காங்கிரஸ் அலுவலகத்துக்கு வந்து இதை ஒப்புக்கொண்டும் சென்றனர்.
மேலும், ராகுல் காந்தி பங்கேற்ற பிரசார பொதுக் கூட்டத்திலும் திமுக, விசிக உள்ளிட்ட கட்சியினர் பங்கேற்றனர்.
இந்நிலையில் ராகுல் காந்தியைப் போட்டி காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் சந்தித்துப் பேசியிருப்பது திமுக உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகளுக்கு அதிர்ச்சி அளித்துள்ளது.
ஏற்கெனவே எதிர்க் கூட்டணியினர் இக்கூட்டணி குழப்பமான கூட்டணி என்று விமர்சனம் செய்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Rahul Meets with Rebel Congress Candidates in Puducherry! DMK Shocked!
