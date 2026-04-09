புதுவையில் வாக்காளர்களைக் கவர்ந்த ரோபோ நிலா!

புதுச்சேரியில் ரோபோ நிலா வாக்காளர்களுக்கு ரோஜா பூ கொடுத்து வரவேற்று வாக்காளர்களைக் கவர்ந்தது.

ரோபோ நிலா - video crop

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 9:54 am

புதுச்சேரியில் ரோபோ நிலா வாக்காளர்களுக்கு ரோஜா பூ கொடுத்து வரவேற்று வாக்காளர்களைக் கவர்ந்தது.

புதுச்சேரியில் இன்று நடைபெற்றுவரும் வாக்குப்பதிவின் போது வஉசி அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் வாக்காளர்களை வரவேற்கத் தாவணி அணிவிக்கப்பட்டு, கையில் ரோஜா பூக்கள் நிரம்பிய தட்டோடு வாக்காளர்களை நிலா என்ற ரோபோ வரவேற்றது.

ரோபோ நிலா

ரோபோ நிலா

இந்த செயல் பல்வேறு தரப்பினர் கவனத்தை ஈர்த்தது. வாக்காளர்களை வரவேற்ற ரோபோ நிலா, வணக்கம், வாக்குச்சாவடிக்கு வரவேற்கிறோம்.

தயவு செய்து அமைதியாக வரிசையில் செல்லுங்கள். தயவு செய்து உங்களது வாக்காளர் அடையாள அட்டையைத் தயாராக வைத்து இருங்கள் என இனிமையான குரலில் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் பேசும் விடியோ வைரலாகி உள்ளது.

In Puducherry, Robot Nila captivated voters by welcoming them with roses.

தொடர்புடையது

புதுச்சேரியில் பரபரப்பு: வாக்காளர்களுக்கு என்.ஆர்.காங்கிரஸ் டோக்கன் விநியோகம்!

புதுச்சேரியில் பரபரப்பு: வாக்காளர்களுக்கு என்.ஆர்.காங்கிரஸ் டோக்கன் விநியோகம்!

பிரசார மேடையில் நடனமாடி வாக்காளர்களைக் கவர்ந்த அஸ்ஸாம் முதல்வர்!

பிரசார மேடையில் நடனமாடி வாக்காளர்களைக் கவர்ந்த அஸ்ஸாம் முதல்வர்!

குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சி நடுவராக நடிகை ரோஜா!

குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சி நடுவராக நடிகை ரோஜா!

வாக்காளர்களுக்கு விழிப்புணர்வு! துணை ராணுவப்படையுடன் காவல்துறை பேரணி!

வாக்காளர்களுக்கு விழிப்புணர்வு! துணை ராணுவப்படையுடன் காவல்துறை பேரணி!

வீடியோக்கள்

நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
வீடியோக்கள்

நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
வீடியோக்கள்

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
பூக்கட்டும் பாடல்!
வீடியோக்கள்

பூக்கட்டும் பாடல்!

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!
வீடியோக்கள்

மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!

20 மணி நேரங்கள் முன்பு