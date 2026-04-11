Dinamani
சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக அபின் தினேஷ் மோதக் பொறுப்பேற்பு!சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அருண் மாற்றம்! சென்னையில் வாக்காளர் தகவல் சீட்டு வழங்கும் பணி! ஏப்.12ஆம் தேதி முதல்!சென்னையில் ஐபிஎல்: மெட்ரோ ரயிலில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்!பச்சைத் துண்டுப் போட்டு பச்சை துரோகம் செய்தவர் பழனிசாமி: முதல்வர் ஸ்டாலின்அஸ்ஸாம் தேர்தல்! ஏப்.11-ல் மறு வாக்குப் பதிவு!மதுரா: யமுனையில் சுற்றுலாப் படகு கவிழ்ந்ததில் 10 பேர் பலி பொறியியல் கல்வியில் இரண்டு படிப்புகளுக்குக் கூடுதல் மவுசு! ஏன்?தமிழ்நாடு மகிளா காங்கிரஸ் தலைவர் விலகல்!
/
புதுச்சேரி

புதுச்சேரியில் வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களுக்கு மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு

லாஸ்பேட்டை அரசு மகளிா் பொறியியல் கல்லூரி வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் ‘சீல்’ வைக்கப்பட்டுள்ள மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களின் அறைக்கு பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள காவல் துறையினா்.

News image

Updated On :10 ஏப்ரல் 2026, 8:25 pm

Syndication

புதுச்சேரி மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களுக்கு மூன்றடுக்குப் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் உள்ள 30 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான தோ்தல் வாக்குப் பதிவு வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

இதில், புதுச்சேரி பிராந்தியத்தில் உள்ள தொகுதிகளுக்கான வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் வியாழக்கிழமை இரவு ‘சீல்’ வைக்கப்பட்டு, பலத்த பாதுகாப்புடன் வாக்கு எண்ணும் மையங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன.

இவை, லாஸ்பேட்டையில் அமைந்துள்ள தாகூா் கலைக் கல்லூரி, மோதிலால் நேரு அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, மகளிா் பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்தில் அமைந்துள்ள வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் பாதுகாப்பாக வைத்து அறைகளுக்கு ‘சீல்’ வைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த 3 மையங்களுக்கு புதுச்சேரி ஆட்சியரும், மாவட்ட தோ்தல் நடத்தும் அதிகாரியுமான அ. குலோத்துங்கன் தலைமையில் அதிகாரிகள் வெள்ளிக்கிழமை சென்றனா். அங்கு சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமராக்களைப் ப ாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.

மேலும் இங்கு 24 மணி நேரமும் உள்ளூா் காவலா்கள் மற்றும் மத்திய துணை ராணுவப் படையினரின் மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளதாக முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆா். கலைவாணன் தெரிவித்தாா்.

இந்த ஆய்வின்போது கூடுதல் ஆட்சியா் சுதாகா் உள்ளிட்ட தோ்தல் பிரிவு அதிகாரிகள் உடனிருந்தனா்.

காரைக்கால் பிராந்தியத்திலுள்ள 5 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு ஒரு வாக்கு எண்ணும் மையமும், மாஹே, ஏனாம் பிராந்தியங்களில் உள்ள தலா ஒரு தொகுதிக்கு தலா ஒரு வாக்கு எண்ணும் மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

தொடர்புடையது

புதுச்சேரியில் வாக்குப்பதிவில் சாதனைக்கு சிறப்புத் தீவிர திருத்தப்பணி காரணமா?

புதுச்சேரியில் தோ்தல் வாக்குப் பதிவு; 6 நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் வியப்பு!

புதுவை: பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு - செய்திகள் உடனுக்குடன்!

புதுச்சேரியில் இன்று வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களில் வேட்பாளா் பெயா், சின்னம் பொருத்த ஏற்பாடுகள் தயாா்

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

9 ஏப்ரல் 2026