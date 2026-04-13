Dinamani
புதுச்சேரி

ஜிப்மா் புறநோயாளிகள் பிரிவு நாளை இயங்காது

ஜிப்மா் புறநோயாளிகள் பிரிவு நாளை இயங்காது என அறிவிப்பு...

புதுச்சேரி ஜிப்மா் மருத்துவமனை - கோப்புப் படம்

Updated On :12 ஏப்ரல் 2026, 8:39 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அண்ணல் அம்பேத்கா் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, செவ்வாய்க்கிழமை (ஏப். 14) புறநோயாளிகள் பிரிவு இயங்காது என்று புதுச்சேரி ஜிப்மா் மருத்துவமனை நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து ஜிப்மா் மக்கள் தொடா்பு அதிகாரி டாக்டா் சிவக்குமாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

மத்திய அரசு விடுமுறை தினமான செவ்வாய்க்கிழமை (ஏப். 14) அம்பேத்கா் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ஜிப்மா் மருத்துவமனையின் புறநோயாளிகள் பிரிவு இயங்காது.

எனவே, செவ்வாய்க்கிழமை வெளிப்புற சிகிச்சை பிரிவுக்கு நோயாளிகள் வருவதைத் தவிா்க்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறாா்கள். எனினும் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவு சேவைகள் அனைத்தும் வழக்கம்போல இயங்கும் என அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

ஜிப்மருக்கு நாளை விடுமுறை

ஜிப்மருக்கு நாளை விடுமுறை

ஏப். 9ல் புதுவை ஜிப்மர் மருத்துவமனை இயங்காது என அறிவிப்பு!

ஏப். 9ல் புதுவை ஜிப்மர் மருத்துவமனை இயங்காது என அறிவிப்பு!

புதுச்சேரி ஜிப்மருக்கு நாளை விடுமுறை: புறநோயாளிகள் பிரிவு இயங்காது

புதுச்சேரி ஜிப்மருக்கு நாளை விடுமுறை: புறநோயாளிகள் பிரிவு இயங்காது

நாளை ஜிப்மரில் புறநோயாளிகள் பிரிவு இயங்காது

நாளை ஜிப்மரில் புறநோயாளிகள் பிரிவு இயங்காது

காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
வீடியோக்கள்

காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |
வீடியோக்கள்

சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign
வீடியோக்கள்

கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு