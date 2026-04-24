புதுச்சேரியில் பள்ளி மாணவா்களுக்கு களிமண் பொம்மைகள் தயாரிப்பு பயிற்சி

மாணவா்களுக்கு சுடுகளி மண் பொம்மை தயாரிப்பது குறித்து பயிற்சி அளித்த வில்லியனூா் முனுசாமி.

Updated On :24 ஏப்ரல் 2026, 7:05 pm

புதுச்சேரியில் புவிசாா் குறியீடு பெற்ற டெரகொட்டா எனப்படும் சுடு களிமண் பொம்மை தயாரிப்பது தொடா்பான பயிற்சி பள்ளி மாணவா்களுக்கு நடத்தப்பட்டது.

இந்தக் கலையில் மத்திய அரசின் பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றவரான முனுசாமி, கடந்த 37 ஆண்டுகளாக ஈடுபட்டு வருகிறாா். வில்லியனூா் பகுதியில் தனி பயிற்சிக் கூடம் அமைத்து பயிற்சி அளித்து வருகிறாா்.

அழிந்து வரும் பாரம்பரிய கலைகளை மீட்டெடுக்கும் வகையில் புதுச்சேரி மட்டுமன்றி, வெளிமாநில மாணவா்களிடையேயும் இந்தக் கலையை கற்பிக்கும் செயலில் ஈடுபட்டு வருகிறாா்.

அதன் ஒரு பகுதியாக புதுச்சேரி அரியூா் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பயிலும் மாணவா்களுக்கு புதுச்சேரி அரசு பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் சாா்பில் கற்றல் திறனை மேம்படுத்தும் வகையில் களிமண்ணால் பொம்மைகள் செய்வது எப்படி? என்பது குறித்த ஒருநாள் பயிற்சி முகாம் பள்ளி வளாகத்தில் நடத்தப்பட்டது.

நிகழ்ச்சிக்கு பள்ளி தலைமை ஆசிரியா் சுமதி தலைமை வகித்தாா். மாணவா்கள், ஆசிரியா்களுக்கு களிமண் பொம்மை செய்வது முனுசாமி பயிற்சி அளித்தாா்.

பயிற்சியின்போது, விலங்குகள், பாரம்பரிய கலைப் பொருள்கள், பறவைகள், சாமி சிலைகள், கடல் வாழ் உயிரினங்கள் என பல்வேறு வடிவ பொம்மைகளைத் தயாா் செய்வது குறித்து அவா் பயிற்சி அளித்தாா்.

இதற்கான ஏற்பாடுகளை பள்ளி ஆசிரியை வளா்மதி உள்ளிட்டோா் செய்திருந்தனா்.

வெள்ளை அறிக்கை வேண்டும்! சிசிடிவி காட்சியை வெளியிட்ட செல்வப்பெருந்தகை! | IT RAID | Congress
வெள்ளை அறிக்கை வேண்டும்! சிசிடிவி காட்சியை வெளியிட்ட செல்வப்பெருந்தகை! | IT RAID | Congress

வரலாறு காணாத வாக்குப்பதிவா? | N Gopalaswami Interview | TN Election 2026 | Vote percentage in tamil nadu
வரலாறு காணாத வாக்குப்பதிவா? | N Gopalaswami Interview | TN Election 2026 | Vote percentage in tamil nadu

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |

