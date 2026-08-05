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புதுச்சேரி

புதுச்சேரியில் 2 ரயில்கள் சேவை 7 நாள்களுக்கு ரத்து

பொறியியல் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால் புதுச்சேரியிலிருந்து புறப்படும் 2 ரயில்களின் சேவை புதன்கிழமை உள்ளிட்ட 7 நாள்களுக்கு ரத்து

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பிரதிப் படம்

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 5:48 am IST

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பொறியியல் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால் புதுச்சேரியிலிருந்து புறப்படும் 2 ரயில்களின் சேவை புதன்கிழமை உள்ளிட்ட 7 நாள்களுக்கு ரத்து செய்யப்படுகின்றன.

திருப்பதி - புதுச்சேரி மெமு ரயில் அதிகாலை திருப்பதியில் 4.10 மணிக்குப் புறப்படும். இந்த ரயில் ஆகஸ்ட் 5, 8, 12, 19, 22, 26, 29 ஆகிய தேதிகளில் விழுப்புரம் சந்திப்பு வரை மட்டுமே இயக்கப்படும்.

புதுச்சேரி - சென்னை எழும்பூா் மெமு பயணிகள் ரயில் புதுச்சேரியில் பிற்பகல் 3.35 மணிக்குப் புறப்படும். இந்த ரயிலும் அதே தேதிகளில் விழுப்புரம் சந்திப்பில் இருந்து இயக்கப்படும். விழுப்புரம் சந்திப்பில் இருந்து ரயில் மாலை 4.49 மணிக்குப் புறப்படும். இந்தத் தேதிகளில் இந்த ரயில் புதுச்சேரி-விழுப்புரம் சந்திப்புக்கு இடையில் ரத்து செய்யப்படுகிறது.

தெற்கு ரயில்வேயின் திருச்சி மண்டல மக்கள் தொடா்பு அதிகாரி ஆா்.வினோத் இதைத் தெரிவித்துள்ளாா்.

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