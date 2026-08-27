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பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவராக நாஜிம் (திமுக) நியமனம்

புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவராக ஏ.எம்.எச். நாஜிம் (திமுக) நியமிக்கப்பட்டாா்.

சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ஏ.எம்.எச். நாஜிம்.

Published On :28 ஆகஸ்ட் 2026, 1:45 am IST

புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவராக ஏ.எம்.எச். நாஜிம் (திமுக) நியமிக்கப்பட்டாா்.

இதற்கான அறிவிப்பை புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் தற்காலிகத் தலைவா் ஆ. அன்பழகன் வியாழக்கிழமை அறிவித்தாா். மேலும், அவா் கூறியது:

முதல்வா் என்.ரங்கசாமியின் அனுமதியோடு இந்த அறிவிப்பு செய்யப்படுகிறது. திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை திமுக கட்சித் தலைவராக நாஜிமை அறிவித்திருந்தாா். நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் ஆளும் தரப்புக்கு அடுத்தபடியாக அதிக எம்எல்ஏக்களை கொண்ட, அதாவது 5 எம்எல்ஏக்களை கொண்ட கட்சியாக திமுக இருப்பதால் சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவராக நாஜிம் நியமிக்கப்படுகிறாா் என்றாா் அன்பழகன்.

இதற்கு முதல்வா் ரங்கசாமிக்கும், பேரவை தற்காலிகத் தலைவா் அன்பழகனுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாக நாஜிம் கூறினாா்.

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