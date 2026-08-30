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சட்டப்பேரவைக்கு இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த எம்எல்ஏ-வுக்கு ரூ. 1,500 அபராதம்!

புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைக்கு இரண்டு சக்கர வாகனத்தில் சனிக்கிழமை வந்த எம்எல்ஏவுக்கு ரூ.1,500 போக்குவரத்து போலீஸாா் அபராதம்...

புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைக்கு சனிக்கிழமை இரு சக்கர வாகனத்தில் எம்எல்ஏ வையாபுரி மணிகண்டன்.

Published On :30 ஆகஸ்ட் 2026, 12:48 am IST

புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைக்கு இரண்டு சக்கர வாகனத்தில் சனிக்கிழமை வந்த எம்எல்ஏவுக்கு ரூ.1,500 போக்குவரத்து போலீஸாா் அபராதம் விதித்தனா்.

புதுச்சேரியில் எம்எல்ஏ-க்கள் அனைவருக்கும் அரசு சாா்பில் காா் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அந்த காா்களுக்கு ஓட்டுநா்கள் வழங்கப்படவில்லை. இதைப் பதிவு செய்யும் வகையில் சட்டப்பேரவைக்கு இரு சக்கர வாகனத்தில் என்ஆா்.காங்கிரஸ் கட்சியின் முத்தியால்பேட்டை தொகுதி எம்எல்ஏ வையாபுரி மணிகண்டன் சனிக்கிழமை காலை வந்தாா்.

இந்நிலையில், வையாபுரிமணிகண்டன் ஓட்டி வந்த வாகனத்தில் நம்பா் பிளேட் இல்லாததற்கு ரூ. 500, தலைக்கவசம் அணியாமல் வந்ததற்காக ரூ. 1,000 என மொத்தம் ரூ. 1,500 ஐ போக்குவரத்து போலீஸாா் அபராதமாக விதித்தனா். இதற்கான ரசீதும் அவருக்கு கைப்பேசியில் அனுப்பப்பட்டது.

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