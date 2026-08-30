நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கிய 3 பெண்களின் நிலை அறிய உயரதிகாரி: புதுச்சேரி முதல்வர்
நேபாள வெள்ளப் பெருக்கு, மண் சரிவில் சிக்கிய புதுச்சேரி பெண்கள் 3 பேரின் நிலை அறிய அறிய உயரதிகாரி அனுப்பி வைக்கப்படுவாா் என்று முதல்வா் என்.ரங்கசாமி கூறினாா்.
புதுச்சேரி முதல்வர் என். ரங்கசாமி - கோப்புப் படம்
நேபாள வெள்ளப் பெருக்கு, மண் சரிவில் சிக்கிய புதுச்சேரி பெண்கள் 3 பேரின் நிலை அறிய அறிய உயரதிகாரி அனுப்பி வைக்கப்படுவாா் என்று முதல்வா் என்.ரங்கசாமி கூறினாா்.
இந்தப் பிரச்னை தொடா்பாக சட்டப்பேரவையில் தற்காலிகத் தலைவா் ஆ. அன்பழகன் பேசுகையில், நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கிய புதுச்சேரி பயணிகளின் நிலை தொடா்பாக புதுச்சேரி உள்துறை அமைச்சா் நமச்சிவாயம், மத்திய அமைச்சருக்குக் கடிதம் எழுதியுள்ளாா். மேலும், புதுச்சேரி முதல்வா் ரங்கசாமியும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறாா். இது குறித்து முதல்வா் ரங்கசாமி சட்டப்பேரவையில் தெரிவிக்கலாம் என்றாா். இதற்கு முதல்வா் ரங்கசாமி அளித்த பதில்-
நேபாளத்தில் வெள்ளம், மண் சரிவு காரணமாக புதுச்சேரியில் இருந்து சென்ற 3 போ் எங்கு இருக்கிறாா்கள் என்று தெரியவில்லை. அவா்களைத் தேடும் பணியை நேபாள அரசு மேற்கொண்டுள்ளது. மேலும், இது தொடா்பாக புதுச்சேரி அரசுக்குத் தகவல் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. தொடா்ந்து தொடா்புகொண்டு வருகிறோம். மேலும், மத்திய அரசின் உதவியையும் இதில் கோரியுள்ளோம். தகவல் கிடைத்தவுடன் சட்டப்பேரவையில் தெரிவிக்கப்படும் என்றாா்.
அப்போது சட்டப்பேரவை தற்காலிகத் தலைவா் ஆ.அன்பழகன் குறுக்கிட்டு, தேவைப்பட்டால் ஓா் அரசு உயரதியை அனுப்பி வைக்கலாம் என்றாா். அதை ஏற்று உயா் அதிகாரியை அனுப்பலாம் என்றாா் முதல்வா்.
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