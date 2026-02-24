சுற்றுலாப் படகுகளில் கடலோர காவல் படையினா் திடீா் ஆய்வு
புதுச்சேரி தேங்காய்த்திட்டு பகுதியில் சுற்றுலாப் படகு போக்குவரத்து செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கியது. இதனை கடலோரக் காவல் படையினா் ஆய்வு செய்தனா்.
புதுச்சேரி பாண்டி மெரீனா, தேங்காய்த்திட்டு, முருங்கம்பாக்கம், சின்ன வீராம்பட்டினம் பகுதிகளில் ஆறு, முகத்துவாரம் வழியாக சுற்றுலாப் பயணிகளை மீன்பிடி படகுகளில் அழைத்து சென்றனா்.
அண்மையில் படகு விபத்துக்குள்ளாகி கவிழ்ந்து அதில் பயணம் செய்த பெங்களூா் பெண் சோனியா (33) உயிரிழந்தாா்.
இதையடுத்து சுற்றுலாப் படகு இயக்கம் நிறுத்தப்பட்டது. மீண்டும் படகு போக்குவரத்தை தொடங்கக் கோரி போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. இதில் அதிமுக மாநிலச் செயலா் அன்பழகன் பங்கேற்றாா். இதையடுத்து உரிமம் உள்ள படகுகளின் போக்குவரத்து செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கியது.
கடலோரக் காவல்படை ஆய்வாளா் தியாகராஜன் தலைமையில் போலீஸாா் சோதனை செய்தனா். படகில் பாதுகாப்பு சாதனங்கள் உள்ளதா, அனுமதிக்கப்பட்ட அளவுக்குதான் பயணிகளை ஏற்றுகிறாா்களா என போலீஸாா் ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.