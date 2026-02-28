Dinamani
இஸ்ரேல் - ஈரான் போர்! இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரும் அபாயம்!நாக்பூரில் வெடிபொருள் தயாரிப்பு தொழிற்சாலையில் வெடிவிபத்து: 15 பேர் பலிஈரான் பள்ளி மீது தாக்குதல்: பலி எண்ணிக்கை 148-ஆக உயர்வுகமேனி உயிரிழப்பு: ஈரான் ஊடகம் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு
/
புதுச்சேரி

பட்டா நிலத்தை அளவீடு செய்து தரக்கோரி கரிக்கலாம்பாக்கத்தில் சாலை மறியல்! சட்டசபைத் தோ்தலைப் புறக்கணிக்கவும் முடிவு!

இலவச மனைப் பட்டா வழங்கி 10 ஆண்டுகளாகியும் நிலத்தை அளவீடு செய்து தராததைக் கண்டித்து புதுச்சேரி கரிக்கலாம்பாக்கத்தில் கிராம மக்கள் சனிக்கிழமை சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

News image
புதுச்சேரி கரிக்கலாம்பாக்கம் பகுதியில் சனிக்கிழமை சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கிராம மக்கள்.
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 8:25 pm

Syndication

இலவச மனைப் பட்டா வழங்கி 10 ஆண்டுகளாகியும் நிலத்தை அளவீடு செய்து தராததைக் கண்டித்து புதுச்சேரி கரிக்கலாம்பாக்கத்தில் கிராம மக்கள் சனிக்கிழமை சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

கோரிக்கையை நிறைவேற்றாவிட்டால், வரும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலை புறக்கணிக்கப் போவதாக தெரிவித்தாா்.

புதுச்சேரியில் கடந்த 2015-இல் முதல்வராக ரங்கசாமி இருந்தபோது பல தொகுதிகளைச் சோ்ந்த ஆதிதிராவிட மக்களுக்கு இலவச மனைப்பட்டா வழங்கப்பட்டது.

இதேபோல, கரிக்கலாம்பாக்கத்தைச் சோ்ந்த சுமாா் 120 பேருக்கு பட்டா வழங்கப்பட்டது. ஆனால் நிலம் அளவீடு செய்து பிரித்து வழங்கப்படவில்லை.

10 ஆண்டுகளாக பட்டாவுக்கான பத்திரம் பயனாளிகளிடம் இருந்தும், நிலம் அளவீடு செய்து வழங்கப்படாததால் அந்தப் பகுதி மக்கள் தங்கள் மனைகளில் வீடு கட்டி குடியேற முடியாமல் அவதிப்பட்டு வருகின்றனா்.

மீண்டும் முதல்வராக பதவியேற்ற ரங்கசாமியை நேரில் சந்தித்து நிலம் அளவீடு செய்து வழங்கும்படி கோரிக்கை வைத்தனா். ஆதிதிராவிடா் நலத் துறை அலுவலகத்திலும் மனு அளித்தனராம். ஆனால் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லையாம்.

இந்த நிலையில் கரிக்கலாம்பாக்கத்தைச் சோ்ந்த, ஏப்ரல் 16 இயக்கத் தலைவா் நித்தியானந்தம் தலைமையில் சுமாா் 50-க்கும் மேற்பட்டோா் அங்கு சனிக்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.

10 ஆண்டுகளாக பத்திரத்தை மட்டும் மக்கள் வைத்துள்ளனா். அவா்களுக்கு நிலத்தை அளவீடு செய்து வழங்க முதல்வா் ரங்கசாமி உத்தரவிட வேண்டும்.

இல்லாவிட்டால் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலைப் புறக்கணிப்போம் என மறியல் போராட்டத்தின்போது முழக்கமிட்டனா்.

இதையடுத்து போலீஸாா் அங்கு வந்து பேச்சு வாா்த்தை நடத்தினா். இந்தப் பிரச்னை குறித்து அதிகாரிகளிடம் கூறி உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரிவித்தனா். இதையடுத்து அனைவரும் கலைந்து சென்றனா். இந்த மறியல் போராட்டம் சுமாா் 1 மணி நேரம் நடைபெற்றது.

டிரெண்டிங்

சுற்றுலாப் படகு ஓட்டுநா்கள் சாலை மறியல்: புதுச்சேரியில் 100 போ் கைது

சுற்றுலாப் படகு ஓட்டுநா்கள் சாலை மறியல்: புதுச்சேரியில் 100 போ் கைது

கோயில் நிலத்தை மீட்டுத் தரக்கோரி சாலை மறியல்

கோயில் நிலத்தை மீட்டுத் தரக்கோரி சாலை மறியல்

சன்னியாசிகுப்பத்தில் சாலை மறியல்

சன்னியாசிகுப்பத்தில் சாலை மறியல்

தாமரைக்குளத்தில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றக் கோரிக்கை

தாமரைக்குளத்தில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றக் கோரிக்கை

வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு