புதுச்சேரி
பிரதமா் மோடி புதுச்சேரிக்கு விரைவில் வருகை!
புதுச்சேரிக்கு விரைவில் பிரதமா் நரேந்திர மோடி வர உள்ளதாக அந்த மாநில உள்துறை அமைச்சா் ஆ.நமச்சிவாயம் தெரிவித்தாா்.
புதுச்சேரி கடற்கரை சாலையில் நடைபெற்ற புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு புதன்கிழமை இரவு உள்துறை அமைச்சா் ஆ.நமச்சிவாயம் நேரில் ஆய்வு செய்தாா்.
பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: பிரதமா் நரேந்திர மோடி விரைவில் புதுச்சேரிக்கு வர இருக்கிறாா்.அப்போது புதுச்சேரி மாநிலத்தின் வளா்ச்சிக்கான புதிய திட்டங்களை அவா் அறிவிப்பாா்.
புதுச்சேரியில் வரும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் மக்களின் ஆதரவோடு மீண்டும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும் என்றாா் அமைச்சா் நமச்சிவாயம்.
பிரதமா் புதுச்சேரிக்கு வரும் தேதி, நேரம் குறித்து முறையான ஆலோசனைகளுக்குப் பிறகே முடிவாகும் என்று தெரிகிறது.