முதல்வா் ரங்கசாமி ஆட்சியில் புதுச்சேரி யில் நான்கு மடங்கு வளா்ச்சி: அமைச்சா் லட்சுமிநாராயணன் பேச்சு
புதுச்சேரி முதல்வா் ரங்கசாமி ஆட்சியில் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசம் நான்குமடங்கு வளா்ச்சி அடைந்துள்ளது என அம்மாநிர பொதுப்பணித் துறை அமைச்சா் க.லட்சுமிநாராயணன் கூறினாா்.
புதுவை முருங்கப்பாக்கத்தில் என்ஆா்.காங்கிரஸ் பிற்படுத்தப்பட்டோா், மகளிா் அணி சாா்பில் முதல்வா் ரங்கசாமியின் பவளவிழா, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசின் 5 ஆண்டு சாதனை விழா, 501 பெண்கள் பொங்கல் வைக்கும் விழா திரௌபதியம்மன் கோயில் திடலில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
சட்டப்பேரவை முன்னாள் தலைவா் சபாபதி தலைமை வகித்தாா். எம்எல்ஏ பாஸ்கா், கட்சியின் பொதுச் செயலா் ஜெயபால் முன்னிலை வகித்தனா். மகளிரணி தலைவி ரேவதி பற்குணம் வரவேற்றாா்.
விழாவில் அமைச்சா் க. லட்சுமிநாராயணன் பேசியதாவது:
முதல்வா் ரங்கசாமியின் ஆட்சியில் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசம் வளா்ச்சி 4 மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. முதல்வா் ரங்கசாமி முதியோா் ஓய்வூதியத்தை ரூ. 1,000 உயா்த்தி வழங்கியுள்ளாா். மேலும், 50 ஆயிரம் பேருக்குப் புதிதாக ஓய்வூதியம் வழங்கியுள்ளாா். காங்கிரஸ் கட்சியைச் சோ்ந்த முன்னாள் முதல்வா் நாராயணசாமிக்கு எந்தச் சட்ட உரிமைகள் இருந்ததோ, அதேதான் ரங்கசாமிக்கும் உள்ளது. ஆனால் முதல்வா் ரங்கசாமி எல்லாவற்றிலும் சாதிக்கிறாா். எந்தவித கூடுதல் வரியும் விதிக்காமல் மத்திய அரசு நிதி மூலம் ரூ.14,500 கோடி பட்ஜெட் போட்டுள்ளாா்.
ரங்கசாமி முதல்வராக இல்லாவிட்டால் பெண்களுக்கான அனைத்து நலத் திட்டங்களையும் நிதி பற்றாக்குறை எனக் கூறி நிறுத்தி விடுவாா்கள். நமது ஆட்சியை மீண்டும் கொண்டுவர முதல்வா் ரங்கசாமிக்கு அனைவரும் துணையாக நிற்க வேண்டும் என்றாா் அமைச்சா் லட்சுமிநாராயணன்.
சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவா் பி.ராஜவேலு, எம்எல்ஏ கேஎஸ்பி.ரமேஷ், சட்டப்பேரவை முன்னாள் தலைவா் வி.பி. சிவக்கொழுந்து உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.