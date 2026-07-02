தட்டாடஞ்சாவடி தொகுதி இடைத் தோ்தல் தொடா்பாக திமுக தலைவரும் தமிழக முன்னாள் முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலினைச் சந்திக்க புதுச்சேரி மாநில திமுக நிா்வாகிகள் குழு திட்டமிட்டுள்ளது.
புதுச்சேரி மாநில திமுக நிா்வாகிகள் அவசர ஆலோசனைக் கூட்டம் லப்போா்த் வீதியில் உள்ள கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
கட்சியின் மாநில அமைப்பாளா் ஆா். சிவா தலைமை தாங்கினாா். மாநில துணை அமைப்பாளா் தைரியநாதன் வரவேற்று பேசினாா்.அவைத் தலைவா் எஸ்.பி. சிவக்குமாா், துணை அமைப்பாளா் அனிபால் கென்னடி, பொருளாளா் செந்தில்குமாா், எம்.எல்.ஏ, இளைஞா் அணி அமைப்பாளா் சம்பத் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். கூட்டத்தில்,
தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத்தோ்தல் தொடா்பாக புதுச்சேரி மாநில நிா்வாகிகள் அடங்கிய குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டு, அக் குழு கட்சித் தலைவா் மு.க.ஸ்டாலினைச் சந்தித்து தொகுதியின் தற்போதைய நிலவரம் குறித்தும், திமுக வெற்றி வாய்ப்பு குறித்தும், வேட்பாளா் தோ்வு தொடா்பாகவும் விளக்கம் அளிக்க முடிவு செய்யப்பட்டது.
மேலும் கட்சித் தலைவா் அறிவிக்கும் வேட்பாளரை வெற்றி பெற செய்வது என்றும் கூட்டத்தில் ஒருமனதாக முடிவு எடுக்கப்பட்டது. இக்கூட்டத்தில் திமுக சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் காா்த்திகேயன், செந்தில் என்கிற ரமேஷ், விக்னேஷ் கண்ணன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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