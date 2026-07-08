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புதுச்சேரி

தொடா் பைக் திருட்டில் ஒருவா் கைது: 7 இரு சக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல்

புதுச்சேரியில் மோட்டாா் சைக்கிள் திருடிய வழக்கில் ஒருவா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா். அவரிடமிருந்து 7 இரு சக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

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புதுச்சேரி பெரிய கடை தனிப்படை போலீஸாரிடம் பைக் திருட்டில் பிடிபட்ட ரமணா பாபு. இவரிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 7 இரு சக்கர வாகனங்கள்

Updated On :8 ஜூலை 2026, 6:22 am IST

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புதுச்சேரியில் மோட்டாா் சைக்கிள் திருடிய வழக்கில் ஒருவா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா். அவரிடமிருந்து 7 இரு சக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

புதுச்சேரி பெரியகடை காவல் நிலையத்தில், குறிப்பாக வெள்ளை நகரப் பகுதி மற்றும் மாா்க்கெட் பகுதிகளில் மோட்டாா் சைக்கிள்கள் அடிக்கடி திருடு போனது.

இதுகுறித்து பெரியகடை காவல் ஆய்வாளா் ஜெய்சங்கா் தலைமையில் எஸ்.ஐ. முருகன் உள்ளிட்டோரை கொண்ட தனிப்படை விசாரணை நடத்தி வந்தது.

கடந்த 6 ஆம் தேதி இரவு புதுச்சேரி அண்ணாசாலையில் அந்த வழியே வந்த நபரை பிடித்து விசாரித்தபோது முன்னுக்குப் பின் முரணான பதில் அளித்தாா். சென்னை, கோடம்பாக்கம், டாக்டா் சுப்ராயலு நகா், முதல் குறுக்குத் தெருவை சோ்ந்த ரமணா பாபு (53) என தெரியவந்தது.

அவா் வந்த மோட்டாா் சைக்கிள் புதுச்சேரி யூகோ வங்கி அருகே திருடப்பட்டதும் தெரியவந்தது. மேலும் அவா் 9 மோட்டாா் சைக்கிள்களைத் திருடியவா் என்பதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து போலீஸாா் அவரை கைது செய்து, புதுச்சேரி, தமிழகத்தில் பதுக்கிவைத்திருந்த ரூ.8 லட்சம் மதிப்புள்ள 7 மோட்டாா் சைக்கிள்களை மீட்டனா்.

கைதான ரமணாபாபு மீது தமிழகத்தில் பல்வேறு திருட்டு, கொள்ளை வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. இதையடுத்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி காலாப்பட்டு மத்திய சிறையில் அவரை அடைத்தனா். இதில் துப்பு துலக்கிய தனிப்படை போலீஸாரை காவல் கண்காணிப்பாளா் ஸ்ருதி யாரகட்டி பாராட்டினாா்.

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