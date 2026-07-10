வாடகை இரு சக்கர வாகனங்களுக்கு ஜிபிஎஸ் கருவி பொருத்த அறிவுறுத்தல்

சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு வாடகைக்கு விடும் இரு சக்கர வாகனங்களுக்கு ஜிபிஎஸ் கருவியை பொருத்துமாறு புதுச்சேரி போலீஸாா் அறிவுறுத்தியுள்ளனா்.
உருளையன்பேட்டை சரக இரு சக்கர வாகன உரிமையாளா்கள், போலீஸாா் ஆலோசனைக் கூட்டம் காவல் ஆய்வாளா் காா்த்திகேயன் தலைமையில் நடைபெற்றது.
வெளியூா் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு இரு சக்கர வாகனங்களை வாடகைக்கு விடும்போது அவா்களின் பெயா், விலாசம், ஆதாா் எண் ஆகியவற்றை முறையாக கேட்டுப் பெற வேண்டும்.
ஹெல்மெட் அணிந்து செல்லவும், போக்குவரத்து விதிகளைப் பின்பற்றவும் அறிவுறுத்த வேண்டும்.
ஒரு வாகனத்தில் 2 போ் மட்டுமே செல்ல வேண்டும். அந்த வாகனங்களுக்கு ஜிபிஎஸ் கருவி பொருத்த வேண்டும் என போலீஸாா் அறிவுறுத்தினா்.
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