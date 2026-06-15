வடமேற்கு தில்லியின் ஜஹாங்கீா்புரி பகுதியில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த 3 இரு சக்கர வாகனங்களுக்கு தீ வைத்ததாகக் கூறி ஒரு சிறுவன் உள்பட 3 பேரை தில்லி போலீஸாா் கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: ஜூன் 8 ஆம் தேதி அதிகாலையில் ஜஹாங்கீா்புரியில் ஒரு வீட்டிற்கு வெளியே நிறுத்தப்பட்டிருந்த 3 இரு சக்கர வாகனங்கள் தீக்கிரையாகி இருப்பது தெரிய வந்தது. வாகன உரிமையாளரின் புகாரைத் தொடா்ந்து, போலீஸாா் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்கினா். சம்பவத்தின் சிசிடிவி காட்சிகளில் முகமூடி அணிந்த 4 போ் வாகனங்களுக்கு தீ வைப்பதைக் காட்டியது. இந்த வீடியோ பின்னா் சமூக ஊடகங்களில் பரவலாக பரவியது, இது குடியிருப்பாளா்களிடையே பதற்றத்தை தூண்டியது.
போலீஸாா் முதலில் ஒரு சிறுவனை கைது செய்தனா், மேலும் அவரது விசாரணையில் அவரது இரண்டு கூட்டாளிகளான ராம்லால் (22) மற்றும் மாயங்க் பால் (18) ஆகியோரை சனிக்கிழமை அடையாளம் கண்டு கைது செய்ய வழிவகுத்தது. இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் சிறாா் மற்றும் புகாா்தாரரின் குடும்ப உறுப்பினா்களுக்கு இடையிலான வாக்குவாதத்திற்கு பழிவாங்குவதற்காக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் இந்த குற்றத்தைச் செய்ததாக தெரிகிறது.
ஜனவரி மாதம் ஒரு தகராறின் போது அறைந்த பின்னா் தனக்கு வெறுப்பு இருந்ததாகவும், பின்னா் வாகனங்களுக்கு தீ வைக்க தனது கூட்டாளிகளுடன் சதி செய்ததாகவும் சிறாா் கூறினாா். தலைமறைவாக உள்ள நான்காவது குற்றவாளியான சோன்டுவை கைது செய்வதற்கான முயற்சிகள் நடந்து வருகின்றன. மேலும் விசாரணை தொடா்ந்து நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அவா்.