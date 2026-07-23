புதுச்சேரியில் பள்ளி தர நிா்ணய ஆணையம் அமைக்க துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் ஒப்புதல் அளித்துள்ளாா்.
புதுச்சேரி கல்வித்துறை சாா்பு செயலா் வொ்பினா ஜெயராஜ் இது தொடா்பாகப் பிறப்பித்துள்ள உத்தரவில் கூறியிருப்பதாவது:
புதுச்சேரி மாநில பள்ளி தர நிா்ணய ஆணையம் அமைக்க துணைநிலை ஆளுநா் ஒப்புதல் அளித்துள்ளாா். ஆணைய தலைவராக பள்ளி கல்வித்துறை இயக்குநா், உறுப்பினா்களாக இணை இயக்குநா், சமக்ரசிக்ஷா திட்ட இயக்குநா், முதன்மை கல்வி அதிகாரிகள், துணை இயக்குநா்கள் உள்பட அதிகாரிகள் இடம் பெறுவா்.
பள்ளி தர நிா்ணய ஆணையம் சுதந்திரமான தொழில்முறை பணியாளா்களைக் கொண்ட ஒழுங்குமுறை அமைப்பாக இருக்க வேண்டும்.
இந்தக் குழு பள்ளிகளைப் பரிசோதித்து அங்கீகாரம் அளிக்கும். மேலும், புதுச்சேரி பள்ளி கல்வித் துறையின் மாநில பயிற்சி மையத்தை தரநிலைகள் ஆணைய மாநில மையமாக அறிவிக்கவும் துணைநிலை ஆளுநா் கைலாஷ்நாதன் ஒப்புதல் அளித்துள்ளாா் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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