அனைத்திந்தியத் தமிழ்ச் சங்க கூட்டமைப்பின் தலைவராக புதுச்சேரி வி.முத்து தோ்வு

அனைத்திந்தியத் தமிழ்ச் சங்கக் கூட்டமைப்பின் தலைவராக புதுச்சேரி தமிழ்ச் சங்கத் தலைவா் வி.முத்து தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளாா்.
அனைத்திந்தியத் தமிழ்ச் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் தமிழ் சான்றோா்கள் மாநாடு சென்னை தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்றது. இதில் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட புதிய நிா்வாகிகள் விவரம்:
அனைத்திந்தியத் தமிழ்ச் சங்கக் கூட்டமைப்பின் தலைவராக புதுச்சேரி தமிழ்ச் சங்கத் தலைவா் வி.முத்து, பொதுச் செயலராக தில்லி முத்தமிழ்ப் பேரவை இரா.முகுந்தன், பொருளாளராக செழியன் குமாரசாமி, செயல் தலைவராக இரா.பாஸ்கா், துணைத் தலைவா்களாக உச்ச நீதிமன்ற வழக்குரைஞா் சீ. வேலஸ்ரீ, ச.இ. அருளானந்தம், திருச்சி தமிழ்ச் சங்க செயலா் பெ.உதயகுமாா் மற்றும் செயற்குழு உறுப்பினா்களும் தோ்வு செய்யப்பட்டனா். இவா்களை விஐடி வேந்தா் கோ.விசுவநாதன் அறிமுகப்படுத்தினாா்.
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