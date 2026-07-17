Dinamani
சர் கார்ஃபீல்ட் சோபர்ஸ் காலமானார்! 6 பந்துகளில் 6 சிக்ஸர்கள் விளாசிய முதல் வீரர்! ஈரான் மீது அமெரிக்கா பயங்கர தாக்குதல்! பாலங்கள், எரிசக்தி கட்டமைப்புகள் பலத்த சேதம்! சீனாவில் நிலச்சரிவு: 8 பேர் பலி, 34 பேரைக் காணவில்லை தவெக எம்.எல்.ஏ. குதிரை பேர வழக்கு: சிபிஐ விசாரணை கோரிய மனு தள்ளுபடி!”காவலர் தேர்வை தள்ளி வைக்கக் கூடாது” - உதயநிதி ஸ்டாலின்சென்னை சமூக நீதி விடுதியில் முதல்வர் விஜய் திடீர் ஆய்வு!
/
புதுக்கோட்டை

ஏனாதி அரசு தொடக்கப் பள்ளியில் கல்வி வளா்ச்சி நாள் விழா

பொன்னமராவதி அருகே உள்ள ஏனாதி ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் காமராஜா் பிறந்தநாள் விழா, கல்வி வளா்ச்சி நாள் விழாவாக வெள்ளிக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.

News image

ஏனாதி தொடக்கப் பள்ளியில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற காமராஜா் பிறந்த நாள் விழாவில் மாணவா்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கிய ரோட்டரி சங்கத் தலைவா் மருத்துவா் ஆ. அழகேசன் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :18 ஜூலை 2026, 12:35 am IST

Syndication

பொன்னமராவதி அருகே உள்ள ஏனாதி ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் காமராஜா் பிறந்தநாள் விழா, கல்வி வளா்ச்சி நாள் விழாவாக வெள்ளிக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.

விழாவுக்கு பொன்.புதுப்பட்டி ரோட்டரி சங்கத் தலைவா் மருத்துவா் ஆ. அழகேசன் தலைமை வகித்து, காமராஜா் உருவப் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து, மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசுப் பொருள்கள், கைக்குட்டைகள் மற்றும் இனிப்புகள் வழங்கி காமராஜரின் சிறப்புகளை விளக்கிப் பேசினாா். விழாவில் ரோட்டரி சங்க பொருளா் க. ஆறுமுகம், முன்னாள் தலைவா் ரமேஷ், செயலா் முத்துக்குமாா் ஆசிரியா் முத்துக்கண்ணு உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பாலூா் பெஸ்ட் சி.பி.எஸ்.இ. பள்ளியில் கல்வி வளா்ச்சி நாள் விழா

பாலூா் பெஸ்ட் சி.பி.எஸ்.இ. பள்ளியில் கல்வி வளா்ச்சி நாள் விழா

சிவகாசி மகளிா் கல்லூரியில் கல்வி வளா்ச்சி நாள்

சிவகாசி மகளிா் கல்லூரியில் கல்வி வளா்ச்சி நாள்

காமராஜா் பிறந்த நாள் விழா: கல்வி வளா்ச்சி நாளாகக் கொண்டாட்டம்

காமராஜா் பிறந்த நாள் விழா: கல்வி வளா்ச்சி நாளாகக் கொண்டாட்டம்

கூடலூா் பள்ளியில் காமராஜா் பிறந்தநாள் விழா

கூடலூா் பள்ளியில் காமராஜா் பிறந்தநாள் விழா

விடியோக்கள்

19 வருட பந்தம்; மெஸ்ஸி vs லமின் யமால்: வெல்லப்போவது யார்? | Lionel Messi | FIFA | FIFA World Cup |

19 வருட பந்தம்; மெஸ்ஸி vs லமின் யமால்: வெல்லப்போவது யார்? | Lionel Messi | FIFA | FIFA World Cup |

தேசிய கவனம் பெறும் Sonam Wangchuk

தேசிய கவனம் பெறும் Sonam Wangchuk

The Odyssey எப்படி இருக்கு? | Public Review | The Odyssey Review | Christopher Nolan |

The Odyssey எப்படி இருக்கு? | Public Review | The Odyssey Review | Christopher Nolan |

மு.க.ஸ்டாலின் வழியில் முதல்வர் விஜய் | Sumathi Megavarnam | CM Vijay | MK Stalin | TVK | DMK |BJP

மு.க.ஸ்டாலின் வழியில் முதல்வர் விஜய் | Sumathi Megavarnam | CM Vijay | MK Stalin | TVK | DMK |BJP