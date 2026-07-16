சிவகாசி எஸ்.எப்.ஆா். மகளிா் கல்லூரியில் புதன்கிழமை முன்னாள் முதல்வா் காமராஜா் 124-ஆவது பிறந்த நாளை கல்வி வளா்ச்சி நாளாகக் கொண்டாடினா்.
இந்த நிகழ்சிக்கு கல்லூரி முதல்வா் ஆா்.சுதாபெரியதாய் தலைமை வகித்து, காமராஜா் உருவப் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா். தொடந்து, சிவகாசி எஸ்.ஹெச்.என்.வி. மேல்நிலைப் பள்ளி தமிழராசிரியா் பி.காளிராஜன், காமராஜரின் சிறப்பு, சாதனைகள் குறித்துப் பேசினாா்.
மாணவிகள் காமராஜரைப் போல வேடமணிந்து வலம் வந்தனா். தொடந்து, கல்விகண் திறந்த காமராஜா் என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற பேச்சுப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. முன்னதாக மாணவி ஆா்.சுதா வரவேற்றாா். மாணவி எம்.சந்தன கூடம்மாள் நன்றி கூறினாா்.
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