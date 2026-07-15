Dinamani
ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு: சிபிஐ விசாரணையை எதிர்த்த தமிழ்நாடு அரசின் மனு வாபஸ்!லஞ்சம் விவகாரம்: தவெக நிர்வாகி கட்சியிலிருந்து நீக்கம்! ஓய்வூதியம் பெற வந்த முதியவருக்குக் காத்திருந்த அதிர்ச்சி! வங்கிக் கணக்கில் ரூ.759 கோடி!வானில் தோன்றும் அதிசயம்! ஜூலை 17ஆம் தேதி வரை காத்திருங்கள்!பழனி கோயிலுக்குச் சொந்தமான நிலப் பத்திரப்பதிவு செல்லாது: உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளைஊழியர்கள் இல்லை, ரயில்கள் நிற்காது! ரூ.6 கோடியில் உருவான அதிசய ரயில் நிலையம்!
/
திருவண்ணாமலை

திருவண்ணாமலை பள்ளிகளில் காமராஜா் பிறந்த நாள் விழா

திருவண்ணாமலை பள்ளிகளில் முன்னாள் முதல்வா் காமராஜா் பிறந்த நாள் விழா புதன்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.

News image

காமராஜா் பிறந்த நாள் விழாவில் போட்டிகளில் பங்கேற்று பரிசு பெற்ற மாணவ, மாணவிகள்.

Updated On :16 ஜூலை 2026, 12:20 am IST

Syndication

திருவண்ணாமலை பள்ளிகளில் முன்னாள் முதல்வா் காமராஜா் பிறந்த நாள் விழா புதன்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.

திருவண்ணாமலை எஸ்.ஆா்.ஜி.டி.எஸ். மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற காமராஜா் பிறந்த நாள் விழாவில் பள்ளி துணை முதல்வா் டி.பாபு வரவேற்றாா்.

பள்ளித் தாளாளா் கலாவதி ராஜமாணிக்கம் தலைமை வகித்தாா்.

பள்ளித் தலைவா் எஸ்.பிரபாகரன், துணைத் தலைவா் எஸ்.செந்தில்நாதன், செயலா் பி.மழலைநாதன், பொருளாளா் டி.அரவிந்குமாா், இணைச் செயலா் விஜயகுமாா் மற்றும் பள்ளி முதல்வா் ஆா்.மேகலா முன்னிலை வகித்தனா்.

மாணவ -மாணவிகளுக்கிடையே காமராஜா் பற்றி கவிதை, கட்டுரை மற்றும் பேச்சுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.

பள்ளியின் உறுப்பினா்கள் பி.காத்திக்பிரபாகரன், எஸ். பிரஜ்வல் கணேஷ், எம்.நிா்மலா, எம்.தா்ஷன், வி.ஆனந்குமாா், ஆா்.செந்தில்குமாா் மற்றும் ஆசிரியா்கள் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பாராட்டு தெரிவித்தனா்.

விக்னேஷ் பன்னாட்டுப் பள்ளி

திருவண்ணாமலை விக்னேஷ் பன்னாட்டுப் பள்ளியில்

காமராஜா் பிறந்த நாள் விழா கல்வி வளா்ச்சி தின விழாவாக கொண்டாடப்பட்டது.

பள்ளித் தலைவா் ஆா்.குப்புசாமி அறிவுறுத்தலின்படி நடைபெற்ற இந்த விழாவில் காமராஜா் உருவப் படத்திற்கு மாணவா்கள், முதல்வா் எஸ்.தேன்மொழி மற்றும் ஆசிரியா்கள் மலா்தூவி மரியாதை செலுத்தினா்.

மாணவா்களின் பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. பள்ளி முதல்வா் காமராஜா் குறித்துப் பேசினாா்.

நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மாணவா்களை பள்ளியின் தலைவா்

டாக்டா் கு.சந்தோஷ்குமாா், நிா்வாகி டி.எஸ்.சவிதா ஆகியோா் வாழ்த்தி பாராட்டினா்.

சண்முகா தொழிற்சாலை கலை அறிவியல் கல்லூரி

சண்முகா தொழிற்சாலை கலை அறிவியல் கல்லூரியில் நடைபெற்ற காமராஜா் பிறந்த நாள் விழாவில்

கல்லூரித் தலைவா் எமன் பழனி தலைமை வகித்தாா்.

தாளாளா் என். குமாா் முன்னிலை வகித்தாா். பொருளாளா் எல். விஜய் ஆனந்த், முதல்வா் கே. ஆனந்தராஜ் துணை முதல்வா் கோ. அண்ணாமலை ஆகியோா் வாழ்த்துரை வழங்கினா்.

முன்னதாக தமிழ் துறைத் தலைவா் கோ. இளங்கோவன் வரவேற்றாா். மூன்றாம் ஆண்டு மாணவா்கள் க.ராமகிருஷ்ணன், மஞ்சு ஆகியோா் காமராஜரின் வாழ்க்கை குறிப்பினை கூறி கவிதை வாசித்தனா்.

இம்மாணவா்களுக்கு கல்லூரி நிா்வாகத்தினா் பரிசளித்து பாராட்டினா்.

Story image
Story image

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

காமராஜா் பிறந்த நாள் விழா: கட்சியினா், அமைப்புகள் மரியாதை

காமராஜா் பிறந்த நாள் விழா: கட்சியினா், அமைப்புகள் மரியாதை

காமராஜா் பிறந்த நாள் விழா

காமராஜா் பிறந்த நாள் விழா

காமராஜா் பிறந்த நாள் விழா ஆலோசனைக் கூட்டம்

காமராஜா் பிறந்த நாள் விழா ஆலோசனைக் கூட்டம்

தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் பிறந்த நாள் விழா

தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் பிறந்த நாள் விழா

விடியோக்கள்

அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் காவல் மரணங்கள்! திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் காவல் மரணங்கள்! திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

தி ஒடிஸி படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தி ஒடிஸி படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

வெளியானது இதயம் முரளி ஸ்னீக் பீக்!

வெளியானது இதயம் முரளி ஸ்னீக் பீக்!

”தவறு நடந்துள்ளது!” | செய்தியாளர்களின் சராமாரி கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK

”தவறு நடந்துள்ளது!” | செய்தியாளர்களின் சராமாரி கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK