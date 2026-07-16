காமராஜா் பிறந்த நாள் விழா: கல்வி வளா்ச்சி நாளாகக் கொண்டாட்டம்

தேனி மாவட்டம், சின்னமனூா் ஒன்றியம், திம்மிநாயக்கன்பட்டி ஊராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் புதன்கிழமை காமராஜா்
பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, கல்வி வளா்ச்சி நாள் கொண்டாடப்பட்டது.
இந்த விழாவுக்கு பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா் (பொறுப்பு) க.இராமகிருஷ்ணன் தலைமை வகித்தாா். மாணவா்களுக்கிடையே பேச்சு, நடனம், ஓவியம் என பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. முன்னதாக, காமராஜா் உருவப் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்து, மாணவா்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன. இந்த விழாவில் ஆசிரியா்கள் ராஜலட்சுமி, கங்கா, சங்கீதா, வகிதா ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா்.
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