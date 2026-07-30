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புதுச்சேரி

புதுச்சேரி சண்டே மாா்க்கெட்டில் குடிநீா், கழிப்பறை வசதி: வியாபாரிகள் மாநாட்டில் தீா்மானம்

புதுச்சேரி சண்டே மாா்க்கெட்டில் குடிநீா், கழிப்பறை வசதி ஏற்படுத்திக் கொடுக்க வியாபாரிகள் மாநாட்டில் தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

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புதுச்சேரி சிஐடியூ சாலையோர வியாபாரிகள் சங்கம் சாா்பில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற சண்டே மாா்க்கெட் சங்க கிளை மாநாட்டுக்கு ஊா்வலமாகவந்த சங்கத்தினா்.

Updated On :30 ஜூலை 2026, 5:52 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுச்சேரி சண்டே மாா்க்கெட்டில் குடிநீா், கழிப்பறை வசதி ஏற்படுத்திக் கொடுக்க வியாபாரிகள் மாநாட்டில் தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

புதுவை மாநில சாலையோர வியாபாரிகள் சங்கம் (சிஐடியூ), சண்டே மாா்க்கெட் வியாபாரிகள் 2-வது கிளை மாநாடு ஒரு தனியாா் அரங்கில் புதன்கிழமை நடந்தது.

கூட்டத்துக்கு சாலையோர வியாபாரிகள் சங்க கௌரவ தலைவா் டி.முருகன், சிஐடியூ துணை தலைவா் கே.முருகன் ஆகியோா் மாநாட்டு தொடக்க உரையாற்றினா். சண்டே மாா்க்கெட் சங்க தலைவா் சுரேஷ் தலைமை வகித்தாா்.

மாநாட்டில், வியாபாரிகள் சங்க தோ்தலை நகராட்சி நடத்த வேண்டும். நகராட்சியே அடிக்காசு வசூலிக்க வேண்டும். சமூக பாதுகாப்பு வாரியத்துக்கு நிதி ஒதுக்கி செயல்பட வைக்க வேண்டும். கடன் உதவி வழங்க வேண்டும். சண்டே மாா்க்கெட்டில் குடிநீா், கழிப்பறை உள்பட அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தி தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

முன்னதாக ராஜா திரையரங்கிலிருந்து மாநாட்டுத் திடல் வரை வியாபாரிகள் பங்கேற்ற ஊா்வலம் நடந்தது. நிா்வாகிகள் ரவி, மரியபிரகாசம், காா்த்திகேயன், பாஸ்கா், மீராபாய், பாா்வதி, கெம்புராஜ், மீனாட்சி, முருகன், மீன்விழி, முருகன், சேவியா், தியாகு, விஜயா, நெடுஞ்செழியன் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா். சிஐடியூ மாநில செயலாளா் சீனுவாசன் நன்றி கூறினாா்.

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