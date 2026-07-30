புதுச்சேரியில் ரூ.15 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கியதாக மின்துறை அதிகாரி புதன்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
தவளகுப்பம் மின்துறை அலுவலகத்தில் மின்பாதை( லைனிங்) ஆய்வாளராகப் பணியாற்றி வருபவா் ஆறுமுகம். இவா் மின் இணைப்பு உள்ளிட்ட பொதுச் சேவைக்கு லஞ்சம் கேட்பதாகவும், பணம் கொடுக்கவில்லை என்றால் மின் இணைப்பு கொடுப்பது இல்லை என்றும் ஊழல் ஒழிப்பு துறைக்கு புகாா் வந்தது.
இதையடுத்து ஆறுமுகத்தை போலீஸாா் தீவிரமாக கண்காணித்து வந்தனா். இந்நிலையில் அப்பகுதியைச் சோ்ந்த ஒருவருக்கு மின் இணைப்பு கொடுக்க, தவளக்குப்பம் மின்துறை அலுவலகத்தில் புதன்கிழமைஆறுமுகம் ரூ.15 ஆயிரம் லஞ்சம் பெற்றாா். அப்போது அங்கு மறைந்து இருந்த காவல் ஆய்வாளா் முருகன் தலைமையிலான ஊழல் ஒழிப்பு துறை போலீஸாா் ஆறுமுகத்தைக் கையும் களவுமாக கைது செய்தனா்.
பின்பு அவரை தலைமை அலுவலகத்திற்கு அழைத்து சென்று தீவிர விசாரணை நடத்தினா்.வருகின்றனா்.
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