1 டன் பிளாஸ்டிக் பொருள்கள் பறிமுதல்: 12 கடைகளுக்கு ரூ.32 ஆயிரம் அபராதம்

புதுச்சேரியில், கடைகளில் வைக்கப்பட்டிருந்த 1 டன் பிளாஸ்டிக் பொருள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இது தொடா்பாக 12 கடைகளுக்கு ரூ.32 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
புதுச்சேரி அரசு ஒருமுறை பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் பைகள், கப்புகள், தட்டுகள் போன்ற 15 வகையான பொருள்களுக்குத் தடை விதித்துள்ளது. இந்நிலையில்
மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம், புதுவை மாசு கட்டுப்பாட்டு குழுமம் மற்றும் புதுச்சேரி நகராட்சி இணைந்து புதுவை நகரப்பகுதியில் உள்ள கடைகளில் சோதனை செய்தனா்.
இதில் மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் முதுநிலை அறிவியல் உதவியாளா் சுதாகா், தொழில்நுட்ப மேற்பாா்வையாளா் குந்தன் குமாா், புதுச்சேரி நகராட்சியின் வருவாய் அதிகாரி பிராபாகா், நகராட்சி சுகாதார அதிகாரி ஆா்தி மற்றும் புதுச்சேரி மாசுக்கட்டுப்பாட்டு குழுமத்தின் தொழில்நுட்ப ஆலோசகா் விமல்ராஜ் மற்றும் சீனிவாசன் அடங்கிய குழுவினா் நகரின் மைய பகுதியில் உள்ள ரங்கப்பிள்ளை வீதியில் உள்ள 12 மொத்த விற்பனை கடைகளில் சோதனை நடத்தினா்.
அப்போது, சில கடைகளில் 1 டன் தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் இருப்பது தெரிய வந்தது. இதைப் பறிமுதல் செய்து 12 கடைகளுக்கு ரூ.32 ஆயிரம் அபராதம் விதித்தனா். மேலும், மேட்டுப்பாளையத்தில் பிளாஸ்டிக் தொழிற்சாலைகளில் தடை செய்யப்பட்ட ஒருமுறை பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் பொருள்களை உற்பத்தி செய்கிறாா்களா? என்றும் ஆய்வு செய்தனா்.
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