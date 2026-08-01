விளையாட்டு வீரா்களின் ஒதுக்கீட்டில் 316 விண்ணப்பங்கள் நிராகரிப்பு

இளநிலை மருத்துவம் உள்ளிட்ட படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பித்திருந்த 316 பேரின் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
புதுச்சேரியில் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் விளையாட்டு வீரா்களுக்கு ஒரு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது. இந்த இடஒதுக்கீட்டுக்குத் தகுதியில்லாத சில விளையாட்டுகளில் பலா் முறைகேடாக பதக்கம் வென்றதுபோல் சான்றிதழ் பெற்று கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் பயனடைந்து வந்தனா்.
இதனால் தடகளம், டென்னிஸ், ஹாக்கி உள்ளிட்ட போட்டிகள் சிறந்த விளையாட்டுகளில் சாதித்த மாணவா்களுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் கிடைக்காமல் போனது.
இதுகுறித்து துணைநிலை ஆளுநருக்கு புகாா் சென்றது. இதையடுத்து, விளையாட்டு வீரா்களுக்கான ஒதுக்கீட்டு பட்டியலில் இருந்த 65 விளையாட்டுகளில் சா்ச்சைக்குரிய 30 விளையாட்டுகள் நீக்கப்பட்டு, மிகவும் பிரபலமான 35 விளையாட்டுகள் மட்டும் அங்கீகரிக்கப்பட்டு அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. இதற்கு பல்வேறு விளையாட்டு சங்கங்கள் சாா்பில் துணைநிலை ஆளுநருக்கு நன்றியும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் சென்டாக், நீட் அல்லாத இளநிலை படிப்புகளுக்கு விளையாட்டு வீரா்கள் ஒதுக்கீட்டுக்காக 528 மாணவா்கள் விண்ணப்பித்திருந்தனா். இதில் அங்கீகரிக்கப்படாத விளையாட்டுகளில் பதக்கம் வென்ற 316 பேரின் விண்ணப்பங்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. அங்கீகரிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளை சோ்ந்த 212 பேரின் விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே ஏற்கப்பட்டன.
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