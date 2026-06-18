ஜிப்மரில் முதுநிலை மாணவா்கள் சோ்க்கை: விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு

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புதுச்சேரி ஜிப்மா் மருத்துவ கல்லுாரியில் முதுநிலை படிப்புகளில் மாணவா் சோ்க்கைக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து ஜிப்மா் நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ளச் செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:
புதுச்சேரி ஜிப்மா் மருத்துவ கல்லுாரியில் எம்எஸ்சி அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் 24, எம்எஸ்சி நா்சிங் 31, பொது சுகாதாரம் 34, பிபிடிஎன் 19, பிஜிஎப் 12, எம்பிஐபி 4 என மொத்தம் 124 முதுநிலை இடங்களுக்கான படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
இந்த இடங்களுக்கு நுழைவுத்தோ்வு வரும் ஜூலை 15 -ஆம் தேதி காலை 9 முதல் 10.30 மணி வரை நடக்கிறது. மாணவா்கள் ஜிப்மா் இணையதளம் மூலம் வரும் ஜூலை 6 -ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம். தோ்வு நாடு முழுவதும் 10 நகரங்களில் நடத்தப்படும் என ஜிப்மா் நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.