தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய்க்கு புதுச்சேரி முதல்வா் என்.ரங்கசாமி பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் திங்கள்கிழமை அனுப்பியுள்ள வாழ்த்துச் செய்தி:
அன்புள்ள சி.ஜோசப் விஜய்க்கு என் மனமாா்ந்த பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள். மக்களுக்குச் சேவை செய்வதற்கான நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் வலிமையையும் இறைவன் உங்களுக்கு இன்னும் பல ஆண்டுகளுக்கு அருளட்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
மேலும், தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய்யை தொலைபேசியில் தொடா்பு கொண்டு புதுச்சேரி முதல்வா் என்.ரங்கசாமி பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்தாா்.
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