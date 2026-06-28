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புதுச்சேரி

புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து வழங்கக் கோரி ஆா்ப்பாட்டம்

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புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து வழங்கக் கோரி அண்ணா சிலை அருகே ஜி.நேரு எம்எல்ஏ தலைமையில் நடைபெற்ற சனிக்கிழமை நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் பொதுநல அமைப்புகளைச் சோ்ந்தோா்.

Updated On :28 ஜூன் 2026, 12:55 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து வழங்க வலியுறுத்தி அண்ணா சிலை அருகில் சனிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்துக்கு மாநில அந்தஸ்து வழங்கக் கோரி கடந்த ஆண்டு தில்லியில் உருளையன்பேட்டை தொகுதி எம்எல்ஏ நேரு தலைமையில் பொதுநல அமைப்புகள் போராட்டம் நடத்தின.

இந்த போராட்டம் நடத்தி ஓராண்டாகியும் மத்திய அரசு எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இதைக் கண்டித்தும், மாநில அந்தஸ்தை தாமதமின்றி வழங்கக் கோரியும் நேரு எம்எல்ஏ தலைமையில் புதுச்சேரி அண்ணா சிலை அருகே ஆா்ப்பாட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

போராட்டத்தில் எம்எல்ஏ நேரு பேசுகையில், மாநில அந்தஸ்து தகுதி வழங்கப்படாததால், புதுச்சேரிக்கு மத்திய அரசு மூலம் நியாயமாக கிடைக்க வேண்டிய சலுகைகள் இதுவரை கிடைக்கவில்லை. புதுச்சேரியின் வளா்ச்சி பின்னுக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது.

மத்திய அரசின் நீதி ஆயோக்கிலும் புதுச்சேரி பங்கு பெற முடியாத சூழ்நிலை உள்ளது. இந்தப் பிரச்னைகளுக்குத் தீா்வு காண மத்திய, மாநில அரசுகள் முன்வர வேண்டும் என்றாா். இதில் பொதுநல அமைப்புகளின் தலைவா்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோா் கலந்து கொண்டனா்.

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