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புதுச்சேரி

புதுச்சேரியில் தொடா்ந்து சதமடிக்கும் வெப்பம்

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வெய்யில் - Center-Center-Chennai

Updated On :30 ஜூன் 2026, 2:34 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோடைகாலம் மே மாதத்துடன் முடிந்துவிட்டபோதிலும் ஜூன் மாதமும் தமிழகம், புதுச்சேரியில் வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. அந்த வகையில், புதுச்சேரியில் திங்கள்கிழமை

100.8 டிகிரி பாரன்ஹிட் வெப்பம் பதிவானது. சுட்டெரித்த வெயிலால் மக்கள் அவதிப்பட்டனா். புதுச்சேரியில் தொடா்ந்து 24-வது முறையாக வெயில் சதம் அடித்துள்ளது. இந்த நிலை தொடா்ந்து நீடிக்கவே வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மைய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

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