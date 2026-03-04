Dinamani
டி20 உலகக் கோப்பை : தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது நியூசிலாந்து!மாநிலங்களவை அதிமுக வேட்பாளராக தம்பிதுரை அறிவிப்பு - பாமகவுக்கு ஒரு இடம்!முஸ்லிம்கள் கொல்லப்படுவதில் மேற்கு வங்கம் முதலிடம் - பாஜக குற்றச்சாட்டு! திருச்சி சிவா, பேராசிரியர் கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன் - மாநிலங்களவை திமுக வேட்பாளர்களாக போட்டியிடுகின்றனர்மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஆகிறார் பிகார் முதல்வர் நிதீஷ் குமார்?28 பேரவை, 1 மாநிலங்களவை : கூட்டணி பங்கீட்டில் மனநிறைவு - செல்வப்பெருந்தகை
/
புதுச்சேரி

தெரு நாயைக் கொன்ற 3 போ் மீது வழக்கு

தெரு நாயை அடித்துக் கொன்ாக 3 போ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

News image
போலீஸ் - கோப்புப்படம்.
Updated On :4 மார்ச் 2026, 5:36 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தெரு நாயை அடித்துக் கொன்ாக 3 போ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கருவடிகுப்பம் மேயா் நாராயணசாமி நகரைச் சோ்ந்தவா் வழக்குரைஞா் அருண். இவா் பாதுகாப்புக் கருதி வீட்டில் சிசிடிவி பொருத்தியுள்ளாா். அதில் பதிவான காட்சிகளைப் பாா்த்தபோது கடந்த 2024 நவம்பா் 3 ஆம் தேதி தெரு நாயை துன்புறுத்தி கொடூரமாக 3 போ் அடித்து கொன்றது பதிவாகியிருந்தது.

அதே பகுதியை சோ்ந்த சசி, அடையாளம் தெரியாத 2 போ் இதில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து அருண் லாஸ்பேட்டை போலீஸிஸ் புகாா் செய்தாா். அதன்பேரில், சசி உள்பட 3 போ் மீது போலீஸாா்வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

டிரெண்டிங்

மஞ்ஞுமல் பாய்ஸ் இயக்குநர் மீது பாலியல் தொந்தரவு வழக்கு!

மஞ்ஞுமல் பாய்ஸ் இயக்குநர் மீது பாலியல் தொந்தரவு வழக்கு!

பள்ளி மாணவியை பிரம்பால் தாக்கியதாக ஆசிரியை மீது வழக்கு

பள்ளி மாணவியை பிரம்பால் தாக்கியதாக ஆசிரியை மீது வழக்கு

கொலை வழக்கு குற்றவாளிகள் இருவா் மீது குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் நடவடிக்கை

கொலை வழக்கு குற்றவாளிகள் இருவா் மீது குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் நடவடிக்கை

பவானாவில் ஹாக்கி மட்டையால் ஒருவரை அடித்துக் கொன்றதாக இளைஞா் கைது

பவானாவில் ஹாக்கி மட்டையால் ஒருவரை அடித்துக் கொன்றதாக இளைஞா் கைது

வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
வீடியோக்கள்

Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
வீடியோக்கள்

"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு