Dinamani
தள்ளுபடி விலையில் தங்கம் விற்பனை! இங்கு அல்ல, எங்கே?நாட்டிலேயே முதல்முறை! கர்நாடகத்தில் 16 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களுக்கு சமூக ஊடகங்கள் தடை!சுகோய் போா் விமானம் கீழே விழுந்து நொறுங்கியதில் 2 விமானிகள் பலிகமேனி கொலை! வான்வெளியிலிருந்து வந்த நீல சிட்டுக்குருவி! இஸ்ரேல் ஏவுகணை ரகசியம்!!2030-க்குள் 7 லட்சம் வீடுகள்: 14 முக்கிய அம்சங்களை அறிவித்தார் மு.க. ஸ்டாலின்! மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: திருச்சி சிவா, தம்பிதுரை உள்பட 6 பேரின் வேட்புமனுக்களும் ஏற்பு!ரஷியாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்க இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா அனுமதி!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,280 குறைந்தது!ஈரான் மீதான போா்: துறைமுக கட்டணங்களை தள்ளுபடி செய்ய அரிசி ஏற்றுமதியாளா்கள் கோரிக்கை
/
புதுச்சேரி

ஜிப்மரில் ரூ.15 லட்சத்தில் நோயாளிகள் தங்கும் மையம் திறப்பு

புதுச்சேரி ஜிப்மா் மருத்துவமனையில் தங்கும் மையத்தைத் திறந்து வைத்த ஜிப்மா் இயக்குநா் மருத்துவா் வீா் சிங் நெகி.

News image
புதுச்சேரி ஜிப்மா் மருத்துவமனையில் தங்கும் மையத்தைத் திறந்து வைத்த ஜிப்மா் இயக்குநா் மருத்துவா் வீா் சிங் நெகி.
Updated On :6 மார்ச் 2026, 8:41 pm

Syndication

புதுச்சேரி ஜிப்மா் மருத்துவமனைக்குத் தூரத்தில் இருந்து வரும் நோயாளிகள் மற்றும் அவா்களின் உதவியாளா்கள் தங்கிக் கொள்ளும் மையம் ரூ.15 லட்சம் மதிப்பில் வெள்ளிக்கிழமை திறக்கப்பட்டது.

புதுச்சேரி ஜிப்மா் மருத்துவமனையில் ஏற்கெனவே 3 தங்கும் மையங்கள் இருக்கின்றன. இப்போது புதுச்சேரியைச் சோ்ந்த கோதி அறக்கட்டளை அமைப்பு ரூ. 15 லட்சத்தில் புதிதாகக் கட்டப்பட்டுள்ள 4-வது தங்கும் மையம் இது.

நன்கொடையாகப் பெறப்பட்ட இந்த மையத்தை ஜிப்மா் இயக்குநா் மருத்துவா் வீா் சிங் நெகி திறந்து வைத்தாா். சுமித்ரா கோதி மற்றும் சஞ்சய் கோதி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

மேலும், ஜிப்மா் மருத்துவ கண்காணிப்பாளா் மருத்துவா் சாகா வினோத் குமாா் மற்றும் நிா்வாக துணை இயக்குநா் எஸ். ரங்கபாஷ்யம் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

சிகிச்சைக்காக ஜிப்மருக்கு வருகை தரும் நோயாளிகள் மற்றும் உதவியாளா்கள் ஓய்வெடுக்க வசதியான இடமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தொலைத்தூரத்திலிருந்து வருவோருக்கு மருத்துவமனை வளாகத்திலேயே பாதுகாப்பான மற்றும் வசதியான ஓய்வு இடமாக இது பயன்படும். இந்தத் தங்கும் மையம் நிா்வாக அறங்காவலா் சஞ்சய் கோதி தலைமையில் செயல்படும். இந்த வசதி பரஸ்மல் கோதி நினைவாக அா்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது.

டிரெண்டிங்

ஜிப்மரில் விளையாட்டு, கலாசார விழா பரிசளிப்பு

ஜிப்மரில் விளையாட்டு, கலாசார விழா பரிசளிப்பு

புதுச்சேரியில் ஹோலி கொண்டாட்டம்

புதுச்சேரியில் ஹோலி கொண்டாட்டம்

நாளை ஜிப்மரில் புறநோயாளிகள் பிரிவு இயங்காது

நாளை ஜிப்மரில் புறநோயாளிகள் பிரிவு இயங்காது

புதுச்சேரி ஜிப்மரில் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு நடைப்பயணம்

புதுச்சேரி ஜிப்மரில் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு நடைப்பயணம்

வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு