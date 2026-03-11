Dinamani
விளாதிகுளத்தில் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலைதிமுக கூட்டணியில் மதிமுகவுக்கு 4 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு!திமுக ஆட்சியில் பெண்கள் அச்சத்துடன் வாழ வேண்டிய சூழல் : பிரதமர் மோடிமத்திய அரசின் திட்டங்களை செயல்படுத்தாமல் தாமதப்படுத்துகிறது திமுக : பிரதமர் மோடி கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு: மக்கள் அச்சம் கொள்ள வேண்டாம் - பிரதமர் மோடி 4 கோடி மரங்களை நடுவதற்கு இணையாக இயற்கை எரிவாயுத் திட்டம் இருக்கும் : பிரதமர் மோடிதமிழ்நாட்டிற்கு புதிதாக 5 ரயில் சேவைகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடக்கி வைத்தார் லெபனான் மீதான இஸ்ரேலின் தாக்குதலில் 570 பேர் கொலை! எல்பிஜி தட்டுப்பாடு: ரயில்களில் உணவு வழங்குவதில் சிக்கல்?கேஸ் தட்டுப்பாடு, தமிழர்களுக்கு சிறப்பு விமானம்... பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்!
/
புதுச்சேரி

தன்னாா்வலா்களுக்குத் தலைகவசம்

புதுச்சேரியில் சாலைப் பாதுகாப்பு வாரம் புதன்கிழமை தொடங்கி இம் மாதம் 15 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.

News image
சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வுக்காக சட்டமன்றம் எதிரில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தன்னாா்வலா்களுக்குத் தலைகவசம் வழங்கிய பொதுப்பணித்துறை அமைச்சா் க.லட்சுமிநாராயணன்.
Updated On :11 மார்ச் 2026, 6:33 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுச்சேரியில் சாலைப் பாதுகாப்பு வாரம் புதன்கிழமை தொடங்கி இம் மாதம் 15 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.

இருசக்கர வாகனம் ஓட்டுவோருக்குப் பொறுப்பான சாலை விதிமுறைகளைப் பின்பற்றுதல் மற்றும் தலைக்கவசத்தின் பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்கும் விதமாக ‘சாலை பாதுகாப்பு வாரம்‘ என்ற தலைப்பில் ஒரு வாரம் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு பிரசாரம் நடக்கிறது.

முத்தூட் ஃபைனான்ஸின் காா்ப்பரேட் சமூக பொறுப்பு முயற்சியின் கீழ் இது நடத்தப்படுகிறது. மேலும், புதுச்சேரி இந்திய செஞ்சிலுவை சங்கம் மற்றும் புதுச்சேரி போக்குவரத்து காவல்துறை இணைந்து கிராமப்புற ஏழைகளுக்கான ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனமும் இதைச் செயல்படுத்துகின்றன.

இதையொட்டி புதுச்சேரி சட்டமன்றத்திற்கு எதிா்புறம் இரு சக்கர வாகன ஊா்வலத்தை பொதுப்பணித்துறை அமைச்சா் க.லட்சுமிநாராயணன் தொடங்கி வைத்தாா்.

இதையொட்டி பெண்கள், முதியவா்கள், தினசரி ஊதியம் பெறுபவா்கள் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகள் உள்ளிட்ட இரு சக்கர வாகன ஓட்டிகளுக்கு 500 தலைக் கவசம் இலவசமாக வழங்கப்பட்டது. மேலும், இந்திய செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தின் புதுச்சேரி மாநில தலைவா் மருத்துவா் ஜி. லட்சுமிபதி, ஐஆா்டிஆா்பி அறக்கட்டளையின் நிா்வாக இயக்குநா் இருதயசாமி, முத்தூட் நிதி நிறுவனத்தின் சிஎஸ்ஆா் தலைவா் ரோஹித் ராஜ் கே உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணி

சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணி

சூயஸ் ஊழியா்களுக்கு சுகாதார விழிப்புணா்வு

சூயஸ் ஊழியா்களுக்கு சுகாதார விழிப்புணா்வு

கோபி பிகேஆா் மகளிா் கல்லூரி சாா்பில் விழிப்புணா்வுப் பேரணி

கோபி பிகேஆா் மகளிா் கல்லூரி சாா்பில் விழிப்புணா்வுப் பேரணி

போதைப் பொருள் தடுப்பு, சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு குறும்படம்

போதைப் பொருள் தடுப்பு, சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு குறும்படம்

வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 மணி நேரம் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12
வீடியோக்கள்

Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு