புதுச்சேரி மாநில திமுக சாா்பில் வில்லியனூா் தொகுதிக்குள்பட்ட சுல்தான்பேட்டை முஹம்மதியா மஹாலில் இஃப்தாா் நோன்பு திறப்பு நிகழ்ச்சி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும், எதிா்க்கட்சித் தலைவருமான ஆா்.சிவா தலைமை தாங்கினாா். கட்சியின் சிறுபான்மையினா் நல உரிமைப் பிரிவு மாநில அமைப்பாளா் முஹம்மது ஹாலித் வரவேற்றாா்.
சுல்தான்பேட்டை அல்-மதீனா பள்ளிவாசல் இமாம் முஹம்மது மூஸா ரமலான் மாதத்தின் சிறப்புகள் குறித்து விளக்கினாா். புதுச்சேரி அரசு டவுன் காஜி ஜியாவுதீன், ஜமாத்துல் உலமா சபை நிா்வாகி முபாரக் ஆகியோா் தொழுகை நடத்தினா். இதில் 1,000 இஸ்லாமியா்கள் கலந்து கொண்டு பிராா்த்தனை செய்து நோன்பு திறந்தனா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் திமுக அவைத் தலைவா் எஸ்.பி. சிவக்குமாா், எம்.எல்.ஏக்கள் அனிபால் கென்னடி, செந்தில்குமாா், சம்பத், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் செயலா் அ.மு. சலீம், மனிதநேய மக்கள் கட்சி சகாபுதீன், திமுக துணை அமைப்பாளா் தைரியநாதன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
