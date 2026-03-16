புதுச்சேரி: தமிழகம், புதுச்சேரியில் ஒரே நேரத்தில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலை நடத்த வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் புதுச்சேரி மாநிலத் தலைவா் வெ.வைத்திலிங்கம் எம்.பி. வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
இது குறித்து இந்திய தலைமைத் தோ்தல் ஆணையருக்கு, அவா் திங்கள்கிழமை இரவு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் கூறியிருப்பதாவது:
புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைக்கு வரும் ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதியும், தமிழக சட்டப்பேரவைக்கு ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதியும் தோ்தல் நடத்த இந்திய தோ்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகப் பகுதியையொட்டி தான் புதுச்சேரியின் 28 தொகுதிகள் இருக்கின்றன. இதுவரை ஒரே நேரத்தில்தான் புதுச்சேரியிலும், தமிழகத்திலும் தோ்தல் நடைபெற்றுள்ளன.
மேலும், புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையின் காலம் 15.6.26 அன்றுதான் முடிகிறது. இந்நிலையில் விரைவாகத் தோ்தல் நடத்த வேண்டிய அவசியம் ஏன் ஏற்பட்டுள்ளது என்பதை மக்களுக்குத் தெளிவுபடுத்த வேண்டும்.
தமிழகத்திலும் புதுச்சேரியிலும் ஒரே நேரத்தில் தோ்தல் நடத்த வேண்டும். இல்லையென்றால் புதுச்சேரியில் நடக்கும் அதே நாளில் தமிழகத்தில் தோ்தல் நடத்த வேண்டும். மேலும், ஏற்கெனவே இந்திய தோ்தல் ஆணையம் புதுச்சேரிக்கு அறிவித்த நாளில் தோ்தல் நடத்துவதாக இருந்தால் புதுச்சேரியில் இருந்து நிறைய போ் தமிழகத்தில் அரசு, அரசு சாா்பு நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியாா் நிறுவனங்களில் வேலை செய்கின்றனா். அதனால் அந்த நாளில் அவா்களுக்குச் சம்பளத்துடன் கூடிய விடுப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
