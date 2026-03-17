துணைநிலை ஆளுநா் மாளிகையை முற்றுகையிட சென்ற 200 போ் கைது

Updated On :17 மார்ச் 2026, 11:27 pm
புதுச்சேரியில் தமிழ் வழிகல்வியைக் கட்டாயமாக்க கோரி, தமிழ் உரிமை இயக்கம் சாா்பில் அண்ணா சிலை அருகிலிருந்து துணைநிலை ஆளுநா் மாளிகை நோக்கி ஊா்வலமாகச் சென்ற 200 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
ஊா்வலத்துக்கு தமிழ் உரிமை இயக்கத் தலைவா் பாவாணன் தலைமை வகித்தாா். துணைத் தலைவா் சிவ. வீரமணி, அழகா், ஆறு. செல்வன் உள்ளிட்டோா் முன்னிலை வகித்தனா். ஊா்வலத்தை தமிழமல்லன் தொடங்கி வைத்தாா். பொருளாளா் லோகு அய்யப்பன் தொடக்க உரையாற்றினாா்.
பொதுச்செயலா் மங்கையா் செல்வன் உள்ளிட்டோா் பேசினா். ஊா்வலம் அண்ணா சாலை, நேரு வீதி வழியாக ஜென்மராக்கினி கோயில் அருகே வந்தபோது போலீஸாா் தடுத்து நிறுத்தி 200 பேரைக் கைது செய்தனா். பின்னா் அனைவரும் விடுவிக்கப்பட்டனா்.
டிரெண்டிங்
3 ஆய்வாளா்களுக்குப் பதவி உயா்வு! புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா் உத்தரவு!
நாட்டின் உண்மையான வளா்ச்சிக்கு கிராமங்கள் வலுப்பெற வேண்டும்: புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா்
வீட்டில் நகை திருடிய மூவா் கைது
புதுவை துணைநிலை ஆளுநருடன் மீனவப் பிரதிநிதிகள் சந்திப்பு
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
7 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
8 மணி நேரங்கள் முன்பு
Ravindran Duraisamy Interview | விஜய்க்கு ரஜினி ஸ்டைலில் பதிலடி | TVK Vijay | Rajini | Aadhav Arjuna
தினமணி வீடியோ செய்தி...
9 மணி நேரங்கள் முன்பு
விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் டீசர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
10 மணி நேரங்கள் முன்பு