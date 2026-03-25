புதுச்சேரி: ஹெல்மெட் அணியாத போலீஸாா் மீது இனி நடவடிக்கை

புதுச்சேரியில் ஹெல்மெட் அணியாத போலீஸாா் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று போக்குவரத்து பிரிவு முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளா் திவ்யா கூறியுள்ளாா்.

Updated On :24 மார்ச் 2026, 10:51 pm

புதுச்சேரியில் ஹெல்மெட் அணியாத போலீஸாா் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று போக்குவரத்து பிரிவு முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளா் திவ்யா கூறியுள்ளாா்.

இது குறித்து அவா் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட சுற்றறிக்கை: புதுச்சேரி காவல் துறையில் பணியாற்றும் அனைத்துப் பணியாளா்களும் சொந்த, அலுவலகப் பணிகளுக்கு இருசக்கர வாகனங்களைப் பயன்படுத்தினால் கட்டாயமாக ஹெல்மெட் அணிய வேண்டும்.

இது பணியாளா்களின் தனிப்பட்ட பாதுகாப்புக்காகவும், மோட்டாா் வாகன சட்டப்படி ரூ.1,000 அபராதம், 3 மாத உரிமம் ரத்து போன்ற தண்டனைகளை தவிா்க்கவும் கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும்.

இதை உறுதி செய்வது அதிகாரிகளின் பொறுப்பு. அனைத்து காவல் நிலையங்கள், ஐஆா்பிஎன் போலீஸாரிடம் இதுகுறித்து அதிகாரிகள் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்த வேண்டும். உத்தரவை மீறும் போலீஸாா் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதில் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

