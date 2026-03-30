தோ்தல் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்து பிரஞ்சு நடனத்தை பிரதிபலிக்கும் முகமூடி பொம்மைகள் தயாரிப்பு
நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி வாக்காளா்களுக்கு விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்திட தோ்தல் ஆணையம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. அதிலும் புதுச்சேரியில் தோ்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் சற்று வித்தியாசமான முயற்சிகளை கையாண்டு வருகின்றனா்.
புதுச்சேரியில் பிரஞ்சுக்காரா்கள் அதிகம் உள்ளனா். இவா்களின் மஸ்கரத் நடனம் பிரெஞ்சு கலாசாரத்தின் பிம்பமாகக் கருதப்படுகிறது. முகமூடி அணிந்து கொண்டு இசைக்கு ஏற்ப நடனம் ஆடுவதுதான் மஸ்கரத். மேலும், காகிதக் கூழ் பொம்மைகள் தயாரிப்பிலும் புகழ்பெற்றவா்கள் பிரெஞ்சுகாரா்கள். அதனால் புதுச்சேரியில் அதுபோன்ற பொம்மைகளை யாா் தயாா் செய்கிறாா்கள் என்று பாா்த்து மஸ்கரத் நடனத்தை வெளிப்படுத்தும் காகிதக் கூழ் பொம்மைகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.
திருக்கனூா் அருகேயுள்ள கொடாத்தூா் தனலட்சுமி நகரைச் சோ்ந்த கே.மீனாட்சி (47) குழுவினா் காகிதக் கூழ் பொம்மை தயாரிப்பில் புவிசாா் குறியீடு பெற்றுள்ளனா். அவா்களிடம் இந்தப் பொம்பை தயாரிக்கும் பணியைத் தோ்தல் துறை ஒப்படைத்துள்ளது. காகிதக் கூழ் முகமூடி பொம்மையை இப்போது மீனாட்சி குழுவினா் செய்து முடித்துள்ளனா். இந்தப் பொம்மை மீது பள்ளி- கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் தோ்தல் தொடா்பான வாசகம், ஓவியம் போன்றவற்றை வரைகின்றனா்.
ஏற்கெனவே சுவரில் மாட்டும் முகமூடி, கதகளி போன்ற பொம்மைகளைத் தயாா் செய்துள்ளோம். இப்போது எங்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட முகமூடி பொம்மை என்பது புதியது. இதையும் திருப்தியாகச் செய்து முடித்துள்ளோம். தோ்தல் துறைக்காக முகமூடி பொம்மை சுமாா் 140, வணக்கம் செலுத்தும் பொம்மை சுமாா் 15 தயாா் செய்துள்ளோம் என்கிறாா் மீனாட்சி. இந்த ஒவ்வொரு பொம்மையும் 11 அங்குலம் உயரம், 10 அங்குலம் அகலம் கொண்டது.
மொத்தமாக பெங்களூரில் இருந்து காக்கி காகிதம் வாங்கி பதப்படுத்தி இந்த பொம்மைகளை தயாரித்து வருகிறோம் என்றாா் மீனாட்சி.
