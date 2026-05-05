புதுச்சேரி

புதுவைப் பேரவைத் தேர்தலில் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்த தலைவர்கள்!

புதுவைப் பேரவைத் தோ்தலில் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்த தலைவர்கள் குறித்து...

வெ. வைத்திலிங்கம் - கோப்புப் படம்

Updated On :5 மே 2026, 9:11 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுச்சேரி: புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் போட்டியிட்ட அரசியல் தலைவா்கள் பலரும் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தனா்.

தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளரான வெ. வைத்திலிங்கம் எம்.பி. முதல்வா் என்.ரங்கசாமியிடம் தோல்வி அடைந்தாா்.

புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஆா். செல்வம் மணவெளி தொகுதியில் தோல்வி அடைந்தாா். இவரை எதிா்த்துப் போட்டியிட்ட பி. ராமு (தவெக) வெற்றி பெற்றாா்.

பாஜக மாநில தலைவா் வி.பி.ராமலிங்கம் ராஜ்பவன் தொகுதியில் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தாா். இவரை எதிா்த்துப் போட்டியிட்ட முன்னாள் அமைச்சா் ப. கண்ணனின் மகனும், திமுக வேட்பாளருமான விக்னேஷ் கண்ணன் வெற்றி பெற்றாா்.

திமுக மாநில அமைப்பாளரும், எதிா்க்கட்சித் தலைவருமான ஆா். சிவா தோல்வியைச் சந்தித்தாா். அவரை எதிா்த்துப் போட்டியிட்ட ரவிக்குமாா் (என்.ஆா்.காங்கிரஸ்) வெற்றி பெற்றாா்.

முன்னாள் அமைச்சா் மு. கந்தசாமி ஏம்பலம் (தனி) தொகுதியில் காங்கிரஸ் சாா்பில் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்தாா். இவா் அமைச்சராக இருந்தபோது அவரது உதவியாளரும் உறவினருமான இ.மோகன்தாஸ் இப்போது என்.ஆா்.காங்கிரஸ் வேட்பாளராகப் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றாா்.

தோற்ற எம்.எல்.ஏக்கள்: இப்போது எம்.எல்.ஏக்களாக உள்ள உப்பளம் தொகுதி அனிபால் கென்னடி (திமுக), கதிா்காமம் தொகுதி கேபிஎஸ் ரமேஷ், (என்.ஆா்.காங்கிரஸ்) நெடுங்காடு தொகுதி (தனி) முன்னாள் அமைச்சா் சந்திர பிரியங்கா ( என்.ஆா். காங்கிரஸ்) லாஸ்பேட்டை தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளராகப் போட்டியிட்ட சட்டப்பேரவை கட்சித் தலைவா் மு. வைத்தியநாதன், முத்தியால்பேட்டை தொகுதியில் சுயேச்சை எம்.எல்.ஏவாக இருந்து இப்போது தவெக சாா்பில் போட்டியிட்ட பிரகாஷ்குமாா், ஏனாம் தொகுதி சுயேச்சை எம்.எல்.ஏ கொல்லப்பள்ளி அசோக்குமாா் தற்போதுகாங்கிரஸ் வேட்பாளராகப் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தனா். முன்னாள் அரசு கொறடா அனந்தராமன், மணவெளி தொகுதியில் தோல்வி அடைந்தாா்.

Summary

Many political leaders who contested the Puducherry Legislative Assembly elections lost their chances of winning.

சிவகாசி தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் கீா்த்தனா வெற்றி

