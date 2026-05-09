புதுச்சேரி

2-ஆம் உலகப்போா் நினைவுதினம் அனுசரிப்பு

புதுச்சேரியில் மாவட்ட ஆட்சியா் அ. குலோத்துங்கன் தலைமையில் கடற்கரை சாலையில் உள்ள நினைவுத் தூணில் 2-ஆம் உலகப் போா் வீரா்களுக்கு நினைவஞ்சலி செலுத்தியோா்.

புதுச்சேரியில் மாவட்ட ஆட்சியா் அ. குலோத்துங்கன் தலைமையில் கடற்கரை சாலையில் உள்ள நினைவுத் தூணில் 2-ஆம் உலகப் போா் வீரா்களுக்கு நினைவஞ்சலி செலுத்தியோா்.

Updated On :25 நிமிடங்கள் முன்பு

2-ஆம் உலகப்போா் நிறைவு பெற்ன் 81-ஆம் ஆண்டு நினைவு தினம் வெள்ளிக்கிழமை அனுசரிக்கப்பட்டது.

இதையொட்டி, புதுச்சேரி கடற்கரை சாலையில் உள்ள போா் வீரா் நினைவுத் தூணில் புதுவை அரசு சாா்பில் மாவட்ட ஆட்சியா் அ. குலோத்துங்கன், புதுவைக்கான பிரெஞ்சு நாட்டு துணை தூதா் எட்டியென் ரோலண்ட் பியக் ஆகியோா் 2-ஆம் உலகப் போரின்போது உயிா்நீத்த வீரா்களின் நினைவாக மலா் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினா்.

இதையொட்டி இந்தியா, பிரெஞ்ச் நாட்டு தேசிய கொடிகள் ஏற்றப்பட்டன. இரு நாட்டு தேசிய கீதங்கள் இசைக்கப்பட்டு மௌன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.

தூத்துக்குடி மாவட்ட வாக்குச்சாவடி அலுவலா்களுக்கு 2ஆம் கட்ட பயிற்சி: ஆட்சியா் ஆய்வு

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தல்: புதுச்சேரியில் 3 நாள்களுக்கு மதுக்கடைகளை மூட உத்தரவு

அவசர மருத்துவ உதவியாளா் தினம் அனுசரிப்பு

வேட்பாளா்கள் இலவசங்கள் கொடுப்பதை கண்காணிக்க ட்ரோன்கள் மூலம் சோதனை!

