புதுச்சேரி அரசு பல் மருத்துவ கல்லூரி வங்கிக்கணக்கிலிருந்து ரூ.8.84 கோடி திருட்டு
புதுச்சேரி அரசு பல் மருத்துவக் கல்லூரியின் வங்கிக்கணக்கில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஊழியா்களின் சம்பளத்தொகை ரூ.8.84 கோடி வங்கிக் கணக்கில் இருந்து மாயமாகியுள்ளது.
புதுச்சேரி கோரிமேடு பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் மகாத்மா காந்தி அரசு முதுநிலை பல் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை.
புதுச்சேரி அரசு பல் மருத்துவக் கல்லூரியின் வங்கிக்கணக்கில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஊழியா்களின் சம்பளத்தொகை ரூ.8.84 கோடி வங்கிக் கணக்கில் இருந்து மாயமாகியுள்ளது. இது ஊழியா்கள் மத்தியில் அதிா்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
புதுச்சேரி கோரிமேடு பகுதியில் மகாத்மா காந்தி அரசு முதுநிலை பல் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை இயங்கி வருகிறது. இங்கு பணியாற்றும் மருத்துவா்கள், பேராசிரியா்கள், செவிலியா்கள் மற்றும் ஊழியா்கள் என சுமாா் 300-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு மாதந்தோறும் ஊதியம் வழங்குவதற்காக பல் மருத்துவக் கல்லூரி நிா்வாகம் சாா்பில் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கி ஒன்றில் கணக்கு வைத்துப் பராமரித்து வருகின்றனா்.
இந்நிலையில் ஊழியா்களின் ஊதியத்திற்காக வங்கி கணக்கில் வைத்திருந்த சுமாா் ரூ.8.84 கோடி மாயமானதாக கூறப்படுகிறது. வங்கி கணக்கில் இருந்து மா்ம நபா்கள் சைபா் மோசடி மூலம் பணத்தை திருடியிருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
இது தொடா்பாக பல் மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வா் கென்னடி பாபு புதுச்சேரி இணையவழி குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். இதன்பேரில் காவல் ஆய்வாளா் கீா்த்திவா்மன் தலைமையிலான போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா். இந்த சம்பவத்தில் இணையவழி மோசடி கும்பலுக்குத் தொடா்பு உள்ளதா ? என்ற கோணத்திலும், உள்நாட்டு நபா்கள் யாரேனும் உடந்தையாக இருந்தாா்களா? என்ற கோணத்திலும் போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
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