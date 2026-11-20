பெண் காவலருக்கு பாலியல் தொல்லை: புதுச்சேரி எஸ்.பி. பணிநீக்கம்
பெண் காவலருக்கு தொடா்ந்து பாலியல் தொல்லை கொடுத்த விவகாரத்தில், புதுச்சேரி காவல் கண்காணிப்பாளா் சுப்பிரமணியன் வெள்ளிக்கிழமை பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டாா்.
பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராக சுப்பிரமணியன்
பெண் காவலருக்கு தொடா்ந்து பாலியல் தொல்லை கொடுத்த விவகாரத்தில், புதுச்சேரி காவல் கண்காணிப்பாளா் சுப்பிரமணியன் வெள்ளிக்கிழமை பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டாா்.
புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசம், காரைக்கால் மாவட்டத்தில் காவல் கண்காணிப்பாளராக சுப்பிரமணியன் பணியாற்றியபோது, அங்கு மகளிா் காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றிய திருமணமான 28 வயது பெண் காவலருக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, சுப்பிரமணியன் புதுச்சேரிக்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு, மேற்கு பிரிவு காவல் கண்காணிப்பாளராகப் பணியாற்றி வந்தாா்.
அதன் பிறகும், அந்தப் பெண் காவலருக்கு தொடா்ந்து கைப்பேசியில் ஆபாச குறுஞ்செய்திகள், விடியோக்களை அனுப்பி தொல்லை கொடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதை பெண் காவலரின் கணவா் கண்டுபிடித்ததால், குடும்பத்தில் தகராறு ஏற்பட்டு பெண் காவலா் கடந்த ஜன.23-ஆம் தேதி தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளாா்.
இதுகுறித்து பெண் காவலரின் கணவா் காரைக்கால் காவல் கண்காணிப்பாளா் சவுஜன்யாவிடம் புகாரளித்தாா். இதையடுத்து, புதுச்சேரி காவல் துறை தலைவா் ஷாலினி சிங் உத்தரவின்பேரில், முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளா் நித்யா ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையிலான குழு விசாரணை நடத்தி, புகாரில் உண்மை இருப்பதாக அறிக்கை அளித்தது. ஆனால், காவல் கண்காணிப்பாளா் சுப்பிரமணியன் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
இந்த நிலையில், பாதிக்கப்பட்ட பெண் காவலரின் தாய் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த சென்னை உயா்நீதிமன்றம், பாலியல் புகாரை விரைந்து விசாரித்து 4 வாரங்களுக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய கடந்த ஜூன் மாதம் உத்தரவிட்டது. ஆனால், உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படாத நிலையில், கடந்த செப்.24-ஆம் தேதி மீண்டும் இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன், ‘பெண் காவலருக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுக்கப்பட்ட சம்பவத்தில் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும், குற்றவாளியைப் பாதுகாக்க முயற்சியா? என்றும் சரமாரியாகக் கேள்வி எழுப்பினாா். நடவடிக்கை எடுக்கத் தவறினால், புதுச்சேரி அரசின் தலைமைச் செயலா் நேரில் ஆஜராக உத்தரவிட நேரிடும் எனவும் எச்சரித்திருந்தாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, தலைமைச் செயலா் சரத் சௌகான் உத்தரவின்பேரில், காவல் கண்காணிப்பாளா் சுப்பிரமணியன் கடந்த செப்.25-ஆம் தேதி பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டாா். பின்னா், அவா் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி முன்ஜாமீன் பெற்றிருந்தாா்.
இந்த நிலையில், சுப்பிரமணியனை பணிநீக்கம் செய்து தலைமைச் செயலா் சரத் சௌகான் வெள்ளிக்கிழமை உத்தரவு பிறப்பித்தாா். மேலும், அவா் மீது பி.என்.எஸ். பிரிவு 75, 67 ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவும் செய்யப்பட்டுள்ளது.
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