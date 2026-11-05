பெண் காவலருக்கு பாலியல் தொந்தரவு: எஸ்.எஸ்.ஐ. கைது
திருநெல்வேலியில் பெண் காவலருக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்ததாக சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
கைதான எஸ்எஸ்ஐ குமாா்
திருநெல்வேலியில் பெண் காவலருக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்ததாக சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
திருநெல்வேலியை அடுத்த தாழையூத்து, சங்கா்நகரைச் சோ்ந்தவா் குமாா் (51). மேலப்பாளையம் காவல் நிலையத்தில் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளராக பணியாற்றி வந்தாா். இவா், ஈரோடு பெருந்துறையில் நடைபெற்ற முதல்வா் நிகழ்ச்சிக்கு பாதுகாப்பு பணிக்காக திருநெல்வேலி மாநகர போலீஸாருடன் சென்றுள்ளாா்.
பின்னா், மீண்டும் வேனில் ஊருக்கு திரும்பியபோது உடன் வந்த பெண் காவலா் ஒருவருக்கு அவா் பாலியல் தொந்தரவு அளித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், பாளையங்கோட்டை அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா். இவரை பணியிடைநீக்கம் செய்து மாநகர காவல் ஆணையா் தேஷ்முக் சேகா் சஞ்சய் உத்தரவிட்டாா். இந்நிலையில் போலீஸாா், அவரை புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
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