தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தோ்தல்: 80.81% வாக்குப் பதிவு
புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற இடைத்தோ்தலில் ஒரு சில சம்பவங்களைத் தவிர, வாக்குப்பதிவு அமைதியாக நடைபெற்றது. இங்கு 80.81 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின.
பட விளக்கம்... புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத் தோ்தலையொட்டி செவ்வாய்க்கிழமை பாக்கமுடையான்பட்டு அரசு நூலகத்தில் உள்ள வாக்குச் சாவடியில் வாக்களித்த திமுக வேட்பாளா் கே.சேதுசெல்வம்
புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற இடைத்தோ்தலில் ஒரு சில சம்பவங்களைத் தவிர, வாக்குப்பதிவு அமைதியாக நடைபெற்றது. இங்கு 80.81 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின.
இது கடந்த ஏப்ரலில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தோ்தலைக் காட்டிலும் இது 6.39 சதவீதம் வாக்குகள் குறைவாகும்.
புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை பொதுத் தோ்தலில் மங்கலம், தட்டாஞ்சாவடி ஆகிய இரு தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட முதல்வா் என்.ரங்கசாமி இரண்டிலும் வெற்றி பெற்றாா்.
இதில், தட்டாஞ்சாவடி எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா அவா் செய்ததால், இத் தொகுதிக்கு இடைத்தோ்தல் அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்தத் தொகுதியில் மொத்தம் 26,921 வாக்காளா்கள் உள்ளனா். தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் அரசியல் கட்சிகள் சாா்பில் 6 பேரும், சுயேச்சைகள் 5 பேரும் ஆக மொத்தம் 11 வேட்பாளா்கள் களத்தில் உள்ளனா். இவா்களில், என்.ஆா்.காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ஆ.அசோக் ஆனந்த், திமுக வேட்பாளா் கு.சேதுசெல்வம், காங்கிரஸ் வேட்பாளா் இ.விநாயகம், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளா் அ.மு.சலீம் ஆகியோா் இடையே 4 முனைப் போட்டி நிலவியது.
இத் தொகுதியில் மொத்தம் 31 வாக்குச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. செவ்வாய்க்கிழமை காலை 7 மணிக்கு வாக்குப் பதிவு தொடங்கிய சில மணி நேரம் ஒரு சில வாக்குச் சாவடிகளில் விறுவிறுப்பாக வாக்குகள் பதிவாகின. பின்னா் மந்தமாக நடைபெற்றது.
குளூனி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் 4 வாக்குச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. இதில் ஒரு வாக்குச் சாவடி முழுக்க முழுக்க மகளிா் மட்டும் பணியாற்றும் வகையில் அமைக்கப்பட்டிருந்தது.
சுப்பையா நகா் சேக்கிழாா் அரசு உயா்நிலைப்பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வாக்குச் சாவடியைச் சுற்றி காங்கிரஸ் வேட்பாளா் இ. விநாயகத்துக்கு ஆதரவான துண்டு பிரசுரங்கள் கீழே கிடந்தன. இது தொடா்பாக கோரிமேடு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
மேலும், விவிபி நகா் ஆா்ச் அருகே காங்கிரஸ் வேட்பாளா் இ. விநாயகம் நின்று கொண்டு அப் பகுதியில் வாக்குச் செலுத்த இரு சக்கர வாகனங்களில் வருவோரை போலீஸாா் தடுத்து நிறுத்துவதாகக் கூறி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டாா்.
மேலும், குண்டுபாளையம் அரசு தொடக்கப் பள்ளி வாக்குச் சாவடியில் வெடிகுண்டு வெடித்ததாகப் புரளி கிளம்பியது. அங்கு போலீஸாா் சோதனை நடத்தினா். இதையடுத்து அங்கு பாதுகாப்புக்காக கூடுதல் போலீஸாா் குவிக்கப்பட்டனா்.
அனைத்து வாக்குச் சாவடிகளிலும் மாலை 6 மணிக்கு மேல் வாக்காளா்கள் யாரும் வராததால் வாக்குப் பதிவு நடக்கவில்லை. அதனால் டோக்கனும் கொடுக்கப்படவில்லை என்றாா் மாவட்ட தோ்தல் நடத்தும் அதிகாரி அ. குலோத்துங்கன்.
மாலை 6 மணியுடன் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், 80.81 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.
இங்கு ஏப்ரலில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தோ்தலைக் காட்டிலும் 6.39 சதவீதம் வாக்குகள் குறைவாக பதிவாகியுள்ளது.
அக். 9-இல் வாக்கு எண்ணிக்கை:
வாக்குப் பதிவு நிறைவு பெற்றப் பிறகு அனைத்து வாக்குச் சாவடிகளில் இருந்தும் மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் விவிபாட் இயந்திரங்கள் லாஸ்பேட்டையில் உள்ள மோதிலால் நேரு அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரிக்கு கொண்டு வரப்பட்டு பாதுகாப்பு அறையில் வைத்து சீலிடப்பட்டன.
வாக்கு எண்ணிக்கை வரும் 9-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.
மேலும், இந்தப் பகுதிக்கு 3 அடுக்குப் பாதுகாப்புப் போடப்பட்டுள்ளதாக முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆா். கலைவாணன் தெரிவித்தாா்.
தோ்தல் பாதுகாப்பு பணியில் 400 துணை ராணுவப் படையினா், 250 உள்ளூா் போலீஸாா், 50 ஊா்க்காவல் படையினா் ஈடுபட்டிருந்தனா்.
பெங்களூரிலிருந்து வந்து வாக்களித்த பெண்கள்...!
தட்டாஞ்சாவடி மாவட்ட தொழில் மைய வளாகத்தில் அமைந்துள்ள வாக்குச் சாவடியில் பெங்களூா் தனியாா் நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் ஸ்ரீமதி, ஸ்வாதி ஆகியோா் வாக்களித்தனா்.
வாக்குப் பதிவு செய்வது எங்கள் உரிமை. இதற்காக பெங்களூரில் இருந்து வந்தோம். இது வீண் செலவில்லை. இதைப் பெருமையாகக் கருதுகிறோம் என்றனா்.
என்.ஆா்.காங்கிரஸ், திமுக வேட்பாளா்கள் வாக்களிப்பு...
என்.ஆா்.காங்கிரஸ் வேட்பாளா் அசோக் ஆனந்த் குளூனி பள்ளி வாக்குச் சாவடியிலும், திமுக வேட்பாளா் கு.சேதுசெல்வம் பாக்கமுடையான்பட்டு அரசு நூலகத்தில் அமைக்கப்பட்ட வாக்குச் சாவடியிலும் தங்கள் வாக்கைப் பதிவு செய்தனா்.
காங்கிரஸ் வேட்பாளா் இ.விநாயகம், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளா் அ.மு.சலீமு ஆகியோருக்கு இந்தத் தொகுதியில் வாக்கு இல்லை.
வாக்களிக்க நீண்ட வரிசையில் நின்ற வாக்காளா்கள்.
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