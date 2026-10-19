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புதுச்சேரி முதல்வர் அலுவலகத்தில் சரஸ்வதி பூஜை!

புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் உள்ள முதல்வர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற சரஸ்வதி பூஜை வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது குறித்து...

Saraswati Pooja at Puducherry Chief Minister's Office

சுவாமிகளுக்கு மகா தீபாராதனை காண்பித்து பூஜை செய்த முதல்வர் ரங்கசாமி. - டிஎன்எஸ்

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புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் உள்ள முதல்வர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற சரஸ்வதி பூஜை வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. முதல்வர் ரங்கசாமி கலந்துகொண்டு பூஜை செய்து பிரசாதங்களை வழங்கினார்.

புதுச்சேரி மாநிலத்தில் சரஸ்வதி, ஆயுத பூஜை விழா பல்வேறு அலுவலகங்கள், வணிக வளாகங்கள், வணிக நிறுவனங்கள், ஆட்டோ நிலையம், மின் லாரி நிறுத்தும் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது.

இதனையொட்டி, புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் உள்ள முதல்வர் அலுவலகத்தில் பூ, பழம், அவல்பொரி கடலை, சுண்டல், இனிப்பு வகைகள் மற்றும் கார வகைகள் வைத்து சரஸ்வதி பூஜை விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் கலந்துகொண்ட முதல்வர் ரங்கசாமி சிறப்பு பூஜை செய்து சுவாமிகளுக்கு மகா தீபாராதனை காண்பித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து அனைவருக்கும் பிரசாத பொருள்களை வழங்கினார்.

அனைவருக்கும் பிரசாத பொருள்களை வழங்கிய முதல்வர் ரங்கசாமி.

அனைவருக்கும் பிரசாத பொருள்களை வழங்கிய முதல்வர் ரங்கசாமி.

இதில் தற்காலிக பேரவைத் தலைவர் அன்பழகன், அமைச்சர்கள் ராஜவேலு, சிவக்கொழுந்து, ராஜசேகர், சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் சாய் ஜெய் சரவணன், அழகு, வையாபுரி மணிகண்டன் உள்பட அரசு துறை அதிகாரிகள் என பலர் கலந்து கொண்டனர்.

இதே போல் சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் உள்ள பேரவைத் தலைவர் அலுவலகத்தில் தற்காலிக பேரவைத் தலைவர் அன்பழகன் தலைமையில் சரஸ்வதி பூஜை விழா நடைபெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து அமைச்சர்கள் அலுவலகம் மற்றும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் அலுவலகம் என பேரவை வளாகத்தில் உள்ள அனைத்து அலுவலகங்களிலும் சரஸ்வதி பூஜை விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது.

Saraswati Pooja at Puducherry Chief Minister's Office!

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