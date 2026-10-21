The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
வங்கக் கடலில் அடுத்தடுத்து புயல் சின்னங்கள்: தமிழகத்தில் பலத்த மழை எச்சரிக்கை எதிா்மறை நாடாக சித்தரிக்க முயற்சி: ஐ.நா.வில் இந்தியா குற்றச்சாட்டு சிஎம்ஆா்எல் வழக்கு: பினராயி விஜயனுக்கு எதிரான விசாரணைக்கு ஒரு வாரகால தடை தரக் குறைபாடு மருந்துகளை கண்டறிவதில் தமிழகம் முதலிடம்இந்திய-அமெரிக்க வா்த்தக ஒப்பந்தம் முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருக்கும்- டிரம்ப் தகவல்இன்று தொடங்குகிறது டி20 தொடா் - நியூஸிலாந்தை சந்திக்கிறது இந்தியா

குடும் அட்டை தாரா்களுக்கு 2 மாதங்களுக்கு அரிசிக்குப் பதில் பணம் வழங்க நிதி ஒதுக்கீடு

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் குடும்பஅட்டைதாா்களுக்கு 2 மாதங்களுக்கு அரிசிக்குப் பதில் பணம் வழங்குவதற்காக ரூ.35.71 கோடி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

பணம் - பிரதிப் படம்

Updated On :

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் குடும்பஅட்டைதாா்களுக்கு 2 மாதங்களுக்கு அரிசிக்குப் பதில் பணம் வழங்குவதற்காக ரூ.35.71 கோடி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து குடிமைப்பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகா்வோா் விவகாரங்கள் துறை இயக்குநா் முத்து மீனா புதன்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:

புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பிராந்தியங்களில் ஜனவரி-2026 மற்றும் பிப்ரவரி-2026 மாதங்களுக்கான அரிசி வழங்குவதற்குப் பதிலாக, மாநில அரசின் நிதியிலிருந்து நேரடிப் பணப்பரிமாற்றம் மூலம் தகுதியான குடும்பஅட்டைதாரா்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் தொகை வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜனவரி-2026 மாதத்திற்காக 2,54,404 பயனாளிகளுக்கு ரூ.17.84 கோடியும், பிப்ரவரி-2026 மாதத்திற்காக 2,54,779 பயனாளிகளுக்கு ரூ.17.86 கோடியும் அரசுக் கணக்கிலிருந்து பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு நேரடியாக விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்விரு மாதங்களுக்கும் சோ்த்து மொத்தம் ரூ.35.71 கோடி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மஞ்சள் நிற குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.430/- வீதம் இரண்டு மாதங்களுக்கு மொத்தம் ரூ.860/-ம், சிவப்பு நிற அட்டைதாரா்களுக்கு மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.860/- வீதம் இரண்டு மாதங்களுக்கு மொத்தம் ரூ.1,720/-ம் அவரவா் வங்கிக் கணக்குகளில் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மாணவா்களின் வங்கிக் கணக்குகளுடன் ஆதாா் இணைப்பை 100 சதவீதம் உறுதி செய்ய தில்லி கல்வித்துறை உத்தரவு!

மாணவா்களின் வங்கிக் கணக்குகளுடன் ஆதாா் இணைப்பை 100 சதவீதம் உறுதி செய்ய தில்லி கல்வித்துறை உத்தரவு!

ரூ. 37.45 லட்சம் இபிஎஃப் பணம் மோசடி: 85 தொழிலாளா்களின் கணக்குகள் குறித்து விசாரணை

ரூ. 37.45 லட்சம் இபிஎஃப் பணம் மோசடி: 85 தொழிலாளா்களின் கணக்குகள் குறித்து விசாரணை

புதுச்சேரி பணம் பறிமுதல் உருளையன்பேட்டை போலிஸாா்.

புதுச்சேரி பணம் பறிமுதல் உருளையன்பேட்டை போலிஸாா்.

வங்கிக் கணக்கு வைத்திருப்பவர் இறந்துவிட்டால்... பணம் எடுப்பது எப்படி?

வங்கிக் கணக்கு வைத்திருப்பவர் இறந்துவிட்டால்... பணம் எடுப்பது எப்படி?

விடியோக்கள்

#DINAMANI | மழை நீர் சேகரிப்பு விழிப்புணர்வு: முதல்வர் விஜய் தொடக்கி வைத்தார்!

#DINAMANI | மழை நீர் சேகரிப்பு விழிப்புணர்வு: முதல்வர் விஜய் தொடக்கி வைத்தார்!

சென்னைக்கு அக்டோபர் 25-ல் காத்திருக்கிறது...: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்

சென்னைக்கு அக்டோபர் 25-ல் காத்திருக்கிறது...: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்